In der heutigen Regierungssitzung hat das Land Niederösterreich ein 200 Millionen Euro schweres Maßnahmenpaket geschnürt und will damit leistbaren Wohnraum schaffen und die Wirtschaft ankurbeln. Außerdem wurden Förderdarlehen von 193 Millionen Euro für den Neubau und 6,3 Millionen Euro für die Sanierung für 2.150 Wohnungen, vier Ordinationen, drei Geschäftslokale und drei Heime genehmigt. Im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus sollen damit in Folge 30.000 Arbeitsplätze gesichert werden.

Ein Teil der Wohnbauoffensive soll in Wohnungssanierungen einfließen: „Wir fördern Darlehen in der Höhe von rund 6,3 Millionen Euro und zusätzlich stellen wir 675.000 Euro als nicht rückzahlbare Zuschüsse bereit“, erklärt Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger. Darunter sei auch die Unterstützung der Sanierung eines Caritas-Wohnheimes der Diözese St. Pölten sowie der Neubau eines Generationen-Heimes in Orth an der Donau und ein Schülerwohnheim der HTL Mödling.

„Wohnen muss für alle Landsleute leistbar sein und Wohnen muss in allen Regionen unseres Landes lebenswert bleiben“, so Johanna Mikl-Leitner. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NÖ Wohnbau-Teams sind mittels E-Mail oder per Hotline für Anträge zur Wohnbauförderung oder dem Wohnservice erreichbar.

Nähere Informationen unter: www.noe-wohnbau.at und bei der NÖ Wohnbau-Hotline: 02742/22133, Mo – Do: 8 – 16 Uhr, Fr: 8 – 14 Uhr.