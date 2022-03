200 ukrainische Kinder wurden an NÖ-Schulen aufgenommen

Das Gymnasium und die Volksschule Klosterneuburg sind zwei der Schulen in Niederösterreich, in denen bereits geflüchtete Kinder aus der Ukraine aufgenommen werden. Wie sie dort lernen und wie sie in den Schulbetrieb integriert werden können, sahen sich Bildungsminister Martin Polaschek, Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras bei einem Besuch mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager an.

„Jeden Tag kommen mehr geflüchtete Familien und damit Kinder in Österreich an. Wir wissen, dass je länger der Krieg in der Ukraine andauert auch mehr Personen in Österreich bleiben werden, die keine Verwanden oder Bekannten in anderen Teilen von Europa haben. Es ist ganz wichtig, dass wir die Schülerinnen und Schüler in den Schulen gut und problemlos unterbringen und sie so schnell wie möglich in einen Alltag zurückfinden können“, meinte Polaschek. In Klosterneuburg funktioniert das bereits. Dort wurden in der Volksschule aktuell drei Schüler aufgenommen, im Gymnasium sind es elf.

Insgesamt wurden in Niederösterreich bereits 200 Kinder aus der Ukraine in Schulen registriert. "Die nächsten Tage, Wochen und Monate werden eine Herausforderung, die wir aber gemeinsam mit allen Beteiligten stemmen werden. Es wird vor allem wichtig sein, die Kinder und Jugendlichen zu begleiten und ihr Leid zu verringern und nach und nach den Schmerz etwas vergessen zu lassen“, sagten Teschl-Hofmeister und Heuras.