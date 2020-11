"Für das kommende Jahr 2021 werden wir daher seitens des Landes Niederösterreich mehr als 16 Mio. Euro für 18 Beschäftigungsprojekte investieren", erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) per Aussendung.

Das Arbeitsmarktservice (AMS) Niederösterreich soll zudem im Rahmen der Corona-Arbeitsstiftung des Bundes 72 Mio. Euro in ein Qualifizierungspaket investieren, um beim Fehlschlagen einer "raschen und konsequenten Vermittlung" auszuhelfen. 2021 sollen so 17.000 weitere Aus- und Weiterbildungsplätze in Niederösterreich bereitgestellt werden, 6.000 davon sollen für Beschäftigte in niederösterreichischen Unternehmen zur Verfügung stehen. "Zentrales Instrument, um Langzeitarbeitslosigkeit einzudämmen, ist rasche und konsequente Vermittlung", betonte AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich.

Zudem sollen 13.000 Plätze in externen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen zugekauft werden, um eine rasche Arbeitsaufnahme nach Kursende zu garantieren. "Hier bekommen Jobsuchende Beratung vor und Begleitung während der Ausbildung sowie Unterstützung beim Berufseinstieg", so Hergovich.

"Wir erarbeiten aktuell ein Analyseprogramm, das Stärken und Talente der Menschen hervorstreicht und damit ein möglicher Wegweiser für eine beruflichen Um- oder Neuorientierung sein soll", berichtete auch Arbeitslandesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Mit der Bildungsförderung des Landes unterstütze man zudem die Umschulung im Pflegebereich mit bis zu 2.500 Euro. "Wir können es uns nicht leisten, auf die persönlichen Stärken eines jeden einzelnen zu verzichten", fügte Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, hinzu. Er forderte abermals, die Berufsorientierung in der siebenten und achten Schulstufe zu einem eigenen Unterrichtsgegenstand zu machen.