"Wir stehen am Beginn entscheidender Monate, die zeigen werden, wie wir die Folgen der Pandemie bewältigen", sagte die Landeshauptfrau bei der Pressekonferenz, die in den Räumlichkeiten der Firma Weinzetl in Wiener Neustadt abgehalten wurde.

Jetzt gehe es darum, die Gesundheitskrise zu managen, seit Ende der Urlaubszeit würden steigende Infektionszahlen verbucht. Was auch Auswirkungen auf NÖ hat, die Coronaampel wird in den Bezirken Korneuburg und Wiener Neustadt Stadt auf Gelb gestellt werden. "Wir werden alle Maßnahmen der Bundesregierung umsetzen", sagte Mikl-Leitner zum Umgang mit der Pandemie im Bundesland.

Im Dialog mit Unternehmen und Wirtschaftsexperten

Kern der Pressekonferenz war allerdings weniger die Pandemie selbst, als vielmehr deren Auswirkungen auf die Wirtschaft. Seit Monaten bereits stehe man permanent im Dialog mit Unternehmen und Wirtschaftsexperten der Wirtschaftskammer. Die vergangenen zwei Tage habe das VPNÖ-Regierungsteam nun genutzt, um die Vorschläge der Experten zur Konjunkturbelebung zu beraten.

Das Ergebnis: Für die Jahre 2020 und 2021 wird es 229 Millionen Euro an Wirtschaftsförderung an "frischem Geld" geben. Man will sich an drei Leitlinien orientieren: Stärkung der Regionen, die Stärkung der Innovationskraft und Stärkung der Liquidität.

Tourismus: Strategie bis Montag

Für die Regionen wird es 89 Millionen Euro geben. Die Regionalförderung wird um insgesamt zehn Millionen Euro aufgestockt, in den Jahren 2020 und 2021 auf 37,5 Millionen Euro jährlich. Und man setzt auf die Schaffung regionaler Netzwerke durch eine bessere Vernetzung von Betrieben und Bildungseinrichtungen.

Weiters sollen Innovationsplattformen aufgebaut werden, zum Beispiel eine Gesundheitsplattform für bessere Vernetzung und Produktentwicklung.

Im Bereich Tourismus sollen vor allem die schwer angeschlagenen Bereiche Gesundheits- und Seminartourismus gestärkt werden. Sie habe den zuständigen Landesrat Jochen Danninger und WKNÖ-Obmann Wolfgang Ecker beauftragt, bis kommenden Montag die Details dieser bereits in Eckpunkten festgelegten Tourismusstategie auszuarbeiten.

Förderung für Innovationen verdoppelt

Im Bereich Innovation wird es eine Verdopplung der Innovationsförderung von 15 auf 30 Millionen Euro geben. Speziell den Klein- und Mittelbetrieben soll die zugute kommen. Die Initiative "DIGI4KMU", bereits im Mai angekündigt wird Betriebe bei der Digitalisierung unterstützen. Hier wird es auch 2021 ein Fördervolumen von 10 Millionen Euro geben.

200 Betriebe haben bereits Förderansuchen eingereicht, man rechnet mit bis zu 800 Betrieben, die das insgesamt tun werden. Bis zu 53.300 Euro pro Betrieb können hier für Digitalisierungs-Initiativen abgeholt werden.

100 Millionen zur Stärkung der Liquidität

Die Liquidität der Unternehmen wird ebenfalls gefördert. Es geht darum, Hilfe bei der Stärkung der Kapitalbasis zu gewähren, zusätzliche Haftungen zu übernehmen und das Beteiligungsmodell aufzustocken. 100 Millionen Euro wird das Land NÖ hier in die Hand nehmen.

Insgesamt sollen die 229 Millionen an Förderung einen Investitionsschub von 450 Millionen Euro auslösen.

"Ich rufe die Unternehmen auf, die Initiativen schnell abzurufen", sagt Mikl-Leitner. Das Motto des Landes NÖ laute "Gemeinsam aus der Krise und miteinander in die Zukunft".