23 Prozent sind noch nicht geimpft, 3 Prozent schon dreifach

75 Prozent der niederösterreichischen Bevölkerung über 12 Jahre sind bereits gegen Corona geimpft. Rund 39.000 Personen ließen sich auch schon eine dritte Dosis verabreichen. Das sind gut drei Prozent der impfbaren Bevölkerung.

Empfohlen wird die dritte Impfung für Personen, die über 65 sind, Vorerkrankungen haben oder mit AstraZeneca geimpft wurden, sechs bis neun Monate nach dem Zweitstich. Für Menschen, die im Gesundheitsbereich oder Bildungsbereich arbeiten, wird der dritte Stich laut Notruf NÖ sechs bis zwölf Monate nach der Immunisierung empfohlen. Für alle anderen neun bis zwölf Monate danach. Sind diese Voraussetzungen gegeben, kann ein Termin für die dritte Impfung in einer der 400 Ordinationen gebucht werden. Ohne Terminvereinbarung ist es in Impfbussen, bei PopUp-Impfaktionen sowie in bestimmten Ordinationen möglich.

Bei Johnson&Johnson braucht es nun doch eine dritte Dosis

Aktualisiert wurde auch die Anwendungsempfehlung für das Johnson&Johnson-Vakzin. Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt hier nun ebenfalls eine zweite Dosis - frühestens 28 Tage nach der ersten.

Die Impfverantwortlichen von Notruf NÖ rechnen rund um Weihnachten und Silvester mit einem ersten großen Ansturm auf die dritten Impfungen. "Der zweite, noch größere wird dann rund um die Semesterferien sein", sagt ein Notruf-NÖ-Sprecher.

Nicht mehr wesentlich verändert hat sich in den vergangenen Wochen die Statistik der noch nicht gegen Corona geimpften Personen in Niederösterreich. Das sind aktuell 23 Prozent der impfbaren Bevölkerung.