9.000 Menschen in NÖ erhielten finanzielle Unterstützung für Pflege

Rund 9.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erhielten im ersten Halbjahr 2023 in Niederösterreich eine finanzielle Unterstützung für ihre 24-Stunden-Betreuung. Mit 1. Jänner wurde die erhöht. Ab Pflegestufe 3 teilen sich der Bund und das Land NÖ mit dem Schlüssel 60:40 die Kosten. Zusätzlich gibt es vom Land für Menschen mit Pflegestufe 1 und 2, die auch an Demenz erkrankt sind, eine Förderung. Seit der Erhöhung bekommen Menschen, die eine Betreuerin oder einen Betreuer in einem Selbstständigen-Beschäftigungsverhältnis haben, 320 Euro. 640 Euro erhalten sie bei zwei Betreuern. Bei unselbstständigen Betreuungverhältnissen sind es 640 Euro bzw. 1.280 Euro.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont, dass heuer bereits 9.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mit 24-Stunden-Betreuung finanziell unterstützt wurden. Foto: Land NÖ

Pflege- und Betreuungsscheck ist weiter in Arbeit

Zusätzlich dazu hat die Landesregierung die Einführung einer neuen finanziellen Unterstützung, den Pflege- und Betreuungsscheck, angekündigt. Die Beantragung soll schon ab Oktober 2023 möglich sein. Aktuell laufen dazu noch Gespräche mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Organisationen. Klar ist schon, dass Pflegebedürftige ab der Pflegestufe drei, welche zu Hause gepflegt werden, pro Jahr 1.000 Euro zusätzliche Förderung erhalten sollen. Insgesamt werden Kosten von 47 Millionen Euro pro Jahr dafür erwartet.