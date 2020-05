Das Jahr 2020 und damit auch der heurige Europatag am Samstag, dem 9. Mai, stehen im Zeichen besonderer Jubiläen. Vor 25 Jahren, im Jahr 1995, trat Österreich der Europäischen Union bei. Die Schuman-Erklärung, mit der der Grundstein für die spätere EU gelegt wurde, jährt sich zum 70. Mal. Aufgrund der Corona-Krise fand „25 Jahre NÖsterreich in der EU“ heute zum ersten Mal digital statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich dabei mit hochrangigen Politikern und Politikerinnen über europäische Werte austauschen. Vor allem Jugendliche wolle man ansprechen, sich zu beteiligen.

Beim großen Online-Bürgerbeteiligungsevent tauschten sich Pia Ahrenkilde Hansen, Generaldirektorin für Kommunikation der Europäischen Kommission, Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung, interaktiv über die Zukunft der EU aus. Durch die Veranstaltung führte Moderatorin Silvia Schneider. Auch Jugendliche selbst waren verstärkt eingebunden.

Jugendliche als Botschafter

Um einen Beitrag zur EU-Bildung und zur spielerischen Übermittlung von EU-Themen zu leisten wurde im Vorfeld zum Jugend-Video-Wettbewerb „MoviEU – 25 years back and forward“ aufgerufen, an dem sich über 20 Schulen beteiligt hatten. „Die Beiträge sind bester Beweis dafür, dass Europa für die Jugend selbstverständlich ist, der Herzschlag deutlich spürbar ist. Die Gewinner dürfen sich über ÖBB-Gutscheine und Eintrittskarten für Die Garten Tulln freuen,“ gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und betont die Bedeutung, die Jugend in europäische Entscheidungsprozesse aktiv einzubinden.

Besonders erfreut zeigte sich Landesrat Eichtinger über einen Online-Beitrag des European Union Youth Orchestra (EUYO) zum Abschluss der Veranstaltung. „Das EUYO ist ein leuchtendes Beispiel für unsere gemeinsame europäische Identität – wie bereits der ehemaliger EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einmal zu Recht sagte: Sie sind die bestmöglichen Botschafter für die Europäische Union.“