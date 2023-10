LRH-Direktorin Goldeband: „Wünsche mir ein Rederecht zum Geburtstag“

Wie Steuergelder eingesetzt werden, nimmt der Landesrechnungshof (LRH) unter die Lupe. Das 23-köpfige Team um Direktorin Edith Goldeband überpüft, ob die vom Landtag beschlossenen Projekte und Budgetierungen sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig sind. In den vergangenen 25 Jahren hat der LRH 360 Prüfberichte erstellt - zuletzt überprüfte er neben der ÖVP-Inseraten-Causa und der EVN-Preisgestaltung etwa die Landesgesundheitsagentur oder die Breitband-Initiative für den Glasfaserausbau. Bevor am 14. November mit einem Festakt das 25-Jahr-Jubiläum des Kontrollorgans gefeiert wird, traf die NÖN LRH-Direktorin Edith Goldeband zum Interview.

NÖN: Bald werden 25 Jahre Landesrechnungshof gefeiert. Vor diesem Jubiläum gab es viel Wirbel um die Sonderprüfung rund um die ÖVP-Inseraten-Causa. Außerdem arbeiten Sie zurzeit an einer Sonderprüfung der EVN-Preisgestaltung und prüfen die Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) nach den Vorwürfen gegen Bürgermeister Alfred Riedl (ÖVP). Waren die vergangenen Monate die stressigste Zeit, die der LRH je gehabt hat?

Edith Goldeband: Ich kann nicht für meinen Vorgänger sprechen. Er hat den fließenden Übergang vom Kontrollamt zum Landesrechnungshof vollzogen und auch wesentlich dazu beigetragen, dass der Rechnungshof einen guten Ruf hat. Von einem guten Ruf kann ich sprechen, weil wir unsere Kunden, also die Überprüften, Abgeordneten und Regierungsmitglieder, stets um Feedback bitten. Die jüngste Umfrage von Professor Peter Filzmaier werden wir bei der Jubiläumsfeier präsentieren. Diesmal war die Befragung natürlich mit ein bisschen Bangen verbunden – wir hatten beim letzten Mal sehr gute Werte und wussten, dass wir quasi nicht besser werden können. Aber als Landesrechnungshof muss man sich dem stellen. Und Aufregung gab es immer – auch schon bei früheren Prüfungen. Das liegt in der Natur der Sache. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu glätten. Unsere Aufgabe ist es, den Zahlen eine Stimme zu geben. Wir liefern die Grundlage für politische Debatten. Aber, was ich schon feststelle, ist, dass wir in den vergangenen Jahren vermehrt Prüfaufträge bekommen haben. Das war früher nicht der Fall.

Geben Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit: Was genau überprüft der LRH?

Goldeband: Die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Projekten des Landes bzw. Unternehmen im Landeseigentum. Dazu schauen wir uns an, ob die politisch oder von den Unternehmen gesteckten Ziele erfüllt werden. Da gibt es aber immer wieder schon aufgrund der Prüfungskriterien Konflikte. Was sparsam ist, muss nicht unbedingt wirtschaftlich sein. Und es ist nicht so, dass wir immer zum Sparen raten. Manchmal empfehlen wir auch zu investieren.

Fällt Ihnen dazu ein Beispiel ein?

Goldeband: Da gibt es welche im Gesundheitsbereich. Bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hinterbrühl (Bezirk Mödling) haben wir den schlechten baulichen Zustand kritisiert. Umgekehrt haben wir bei der Landwirtschaftlichen Fachschule Ottenschlag gesagt, dass man sie nicht erweitern sollte. Damit haben wir gleich 2 Millionen Euro eingespart. Es geht also in beide Richtungen. Am Ende ist Kontrolle kein Selbstzweck, sie muss einen Nutzen bringen.

Auf Ihrer Website schreiben Sie, dass der Landesrechnungshof bisher 3 .764 Empfehlungen ausgesprochen hat. Wie viele wurden umgesetzt?

Goldeband: Der durchschnittliche Umsetzungsgrad der Empfehlungen lag im Zeitraum 2011 bis 2022 zwischen 67 Prozent (2011) und 86 Prozent (2021) - zuletzt bei 83 bzw. 92 Prozent (2023). Das messen wir auch immer in Form von Nachkontrollen. Da hat man dann einen großen Hebel, weil natürlich keine überprüfte Stelle unter diese Benchmark fallen möchte.

Welche Prüfungen sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Goldeband: Die Prüfung der Veranlagung der Wohnbau-Gelder war ganz zu Beginn meiner Zeit im Landesrechnungshof, auch das PPP-Modell zur Umfahrung Maissau war ein großes Thema und natürlich die Erwin-Pröll-Stiftung. Damals haben wir den Rechnungsabschluss des Landes geprüft und aufgrund der großen Aufregung geschaut, ob wir Zahlungen an die Stiftung finden. Da sind wir dann auch fündig geworden. Das Projekt, das als Ziel der Stiftung gesetzt wurde, wurde nicht umgesetzt. Deshalb habe ich damals empfohlen, dass die Fördermittel zurückgezahlt werden und die Stiftung aufgelöst wird. Die Rückzahlung ist dann auch passiert. Die Stiftung ist zumindest in Auflösung begriffen. Es ist gar nicht so leicht, eine Stiftung aufzulösen.

Die Kompetenzen des LRH wurden im Laufe der Zeit ausgeweitet. Seit 2021 dürfen Sie etwa auch Unternehmen mit nur 25 Prozent Landeseigentum prüfen, zuvor musste das Land mit mindestens 50 Prozent beteiligt sein. Haben Sie jetzt ausreichend Prüfungsbefugnisse?

Goldeband: Hier besteht noch eine Lücke, denn börsennotierte Unternehmen sind davon ausgenommen. Das finde ich nicht nachvollziehbar – gerade das sind oft wichtige Infrastrukturunternehmen – wie die EVN etwa. Bei den Gemeinden haben wir das Recht bekommen, auf Ersuchen der Landesregierung Gutachten zu erstellen. Initiativrecht haben wir da aber noch immer keines.

Das heißt, Sie können Gemeinden nicht von sich aus prüfen?

Goldeband: Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern kann der Rechnungshof Österreich prüfen. Für kleinere gibt es in Niederösterreich, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, keine Prüfrechte des Landesrechnungshofs. Die hätten wir gerne.

Wie ist das in Grafenwörth? Sie befassen sich ja gerade mit der Heimatgemeinde von Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl (ÖVP). Ihm wird vorgeworfen, mit Grundstücks-Deals in die eigenen Tasche gewirtschaftet zu haben - etwa bei dem Projekt „Sonnenweiher“.

Goldeband: Wir wurden von der Landesregierung beauftragt, ein Gutachten über die Grundstücks-An und -Verkäufe von 2008 bis 2023 in Grafenwörth zu erstellen. Dazu überprüfen wir natürlich, ob alles im Rahmen der Rechtsordnung abgelaufen ist. Dann schauen wir, wie viele Käufe es überhaupt gegeben hat und zu welchen Preisen bzw. ob das Tauschgeschäfte waren. Wir schauen auch, ob es zu den Preisen Gutachten gab und was der Zweck der An- und Verkäufe war. Das könnte zum Beispiel sein, günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dann müssen wir prüfen, ob der auch erfüllt wurde. Wir sind in die Prüfung der Gemeindeaufsicht eingebunden und arbeiten zusammen. Der Landtag stellt der Gemeindeaufsicht quasi sein Prüforgan zur Verfügung. Das ist in besonderen Fällen möglich.

Bis wann muss das fertig sein, gibt es eine Frist?

Goldeband: Nein, die gibt es nicht und da würden wir uns auch dagegen verwehren. Aber wir wollen das zügig abarbeiten. Wir sind dran.

Die ersten drei veröffentlichten Berichte über die Sonderprüfung in der Inseraten-Causa sorgten für Wirbel. Foto: Lisa Röhrer

Nach der Aufregung über die ersten Berichte zur Inseraten-Causa, bei der der LRH die Ausgaben landesnaher und - eigener Unternehmen für Inserate, Sponsoring und Co. überprüft, haben Sie ein Rederecht im Landtag gefordert. Über die bereits veröffentlichten Prüfberichte gab es dort heftige Diskussionen. Sie konnten sich nicht dazu äußern. Gab es zu einem Rederecht für die LRH-Direktorin bzw. künftig vielleicht auch den -Direktor mittlerweile Gespräche?

Goldeband: Ja, das war hart. Man muss es schon aushalten, wenn man einmal angegriffen wird. Aber dass man nicht selbst antworten darf, verstehe ich nicht. Ein Rederecht würde ich mir zum Geburtstag wünschen. Jetzt werden wir 25, wir sind also mehr als volljährig, haben gute Zeugnisse, ich finde, da darf man schon sprechen (lacht). Und falls das die Befürchtung ist: Ich möchte mich nicht in die politische Debatte einmischen. Es geht nur darum, dass ich unsere Position vertreten kann, wenn wir angegriffen werden.

Angegriffen wurden Sie damals, weil aus Sicht von SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen der Prüfauftrag nicht eingehalten wurde. Die Parteien haben sich erwartet, dass Sie offenlegen, in welchen Medien die überprüften Unternehmen zu welchen Preisen inseriert haben. Ihnen wurde quasi vorgeworfen, die Berichte für die ÖVP „weichgespült“ zu haben. Hatten Sie das Gefühl im Wahlkampf vor der Landtagswahl 2023 zum Spielball der Politik geworden zu sein?

Goldeband: Zum Spielball nicht. Aber es war bestimmt kein Zufall, dass wir im April, also knapp ein Jahr vor der Landtagswahl, einen derartig umfangreichen Prüfungsauftrag bekommen haben. Und es war ja nicht nur die Sonderprüfung. Wir hätten auch für den Untersuchungsausschuss im Nationalrat Unterlagen vorlegen sollen. Wir mussten schauen, ob Organe des Bundes hier Einfluss genommen haben. Ich war da in einer Zwickmühle: Ich muss alles rausgeben, was relevant ist, darf aber nichts aus der Hand geben, was nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Da hafte ich. Deshalb haben wir uns dann auch Rat von Professor Andreas Janko geholt.

Sie haben dann noch einen zweiten Prüfungsauftrag bekommen, in dem explizit die Auflegung von Namen und Summen gefordert wurde. Veröffentlicht wurde dazu bisher nichts.

Goldeband: Um beurteilen zu können, ob ein Inserat sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig war, muss ich nicht den Namen von dem Medium kennen, in dem inseriert wurde. Ich muss den Zweck der Einschaltung kennen und dann schauen, ob der Preis angemessen ist. Diesen muss ich aber in Beziehung setzen zur Zielgruppe - wenn ich etwa ein Job-Inserat in einer Fachzeitung schalte, kostet das vielleicht mehr als in einem Tagesmedium, in dem ich Streuverluste habe. Das Offenlegen von einzelnen Inseraten ist auch im Medientransparenzgesetz des Bundes nicht vorgesehen, auch nicht nach der Novelle 2024.

Das heißt, Sie werden den zweiten Prüfauftrag nicht wie gefordert erfüllen?

Goldeband: Wir haben noch sechs Berichte aus dem ursprünglichen Prüfauftrag offen. Die werden wir in den nächsten Tagen vorlegen - mit einem Vorwort, warum sie so sind, wie sie sind. Den ergänzenden Prüfungsauftrag kann ich aus rechtlichen Gründen nicht erfüllen und werde erklären, warum ich mich dazu außerstande sehe. Im Landtag wird das sicher keine große Zustimmung finden, das ist mir klar. Aber ich kann Förderungsnehmer, Sponsoring-Partner etc. nicht namentlich offenlegen. Wir haben uns an die verfassungsmäßigen Vorgaben - Datenschutz - zu halten.

Und wie läuft die EVN-Sonderprüfung? Da ist es u.a. ja das Ziel zu überprüfen, wie die Preissteigerungen zustandegekommen sind und ob die Gebühren für Netzkosten tatsächlich zum Netzausbau verwendet werden.

Goldeband: Da haben wir schon ein Antrittsgespräch gehabt, die Unterlagen angefordert und uns natürlich gut vorbereitet. Da gibt es auch regelmäßige Treffen mit den Prüfungsteams der anderen Rechnungshöfe. Das ist eine sehr spannende Prüfung.

Wenn Sie keine Sonderprüfungsaufträge von Landtagsabgeordneten bekommen, wie entscheiden Sie, was sie prüfen?

Goldeband: Ausgangspunkt ist der Landeshaushalt. Wir überprüfen, wo es große Veränderungen gegeben hat und generell Risiken bestehen. Förderungen sind immer ein Thema, auch der Gesundheits- und Sozialbereich als große Budget-Brocken sind wichtig, genau wie Bildung. Wir gehen auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Die bekommen wir ebenfalls regelmäßig.

Was müssen Prüferinnen und Prüfer im Landesrechnungshof mitbringen?

Goldeband: Man braucht fundiertes Fachwissen, um Qualität abzuliefern. Dazu sind permanente Schulungen nötig. Zuletzt haben wir uns für die EVN-Prüfung zum Beispiel mit Strom- und Gastarifen auseinandergesetzt. Außerdem ist eine gewisse Kreativität gefragt und die Bereitschaft, mit der überprüften Stelle zu diskutieren. Das ist schon ein komplexes Feld. Die große Herausforderung ist natürlich, dass wir gutes Personal bekommen. Denn was die Prüfer nicht entdecken und erarbeiten, das sieht der Landesrechnungshof nicht.

