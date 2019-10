Offiziell geht es schon um 9 Uhr morgens los. Mit den ersten Kränzen von Österreichs Bundespräsident und den ersten Panzern von Österreichs Bundesheer. Und um 10.30 Uhr geht es gleich weiter, mit dem Nationalfeiertagsprogramm. Und der traditionellen Angelobung von Österreichs Rekrutinnen und Rekruten.

Aber: Programm gibt's am 26. Oktober längst nicht nur am Wiener Heldenplatz. Oder in der Wiener Hofburg, wo das Parlament (im Ausweichquartier) zum Tag der Offenen Tür lädt, genauso wie das Bundeskanzleramt und die Präsidentschaftskanzlei. Nein, Programm gibt's auch ganz woanders.

Popp Wandern am Nationalpark: In Niederösterreichs Nationalpark an den Donau-Auen.

In den Donau-Auen etwa, wo man nicht geloben, sondern wandern geht, am besten mit einem der hiesigen Nationalpark-Führer. Treffpunkte sind am 26. Oktober um 14 Uhr im Nationalparkzentrum in Schloss Orth an der Donau bzw. am Parkplatz an der Donaulände in Hainburg. Im Naturpark in Purkersdorf feiert man am Nationalfeiertag ein Waldfest, im Archäologischen Park in Carnuntum spaziert man durch das römische Stadtviertel im Freilichtmuseum in Petronell.

Und an der Kremser Kunstmeile? Da wird am 26. Oktober gefeiert. Nämlich das erste Kinder.Kunst.Fest. Das läuft von 10 bis 18 Uhr - mit Familienführungen, Mitmachstationen, Rätselrallyes, Workshops für Filmemacher und DJanes, "Max und Moritz", "Janosch" und vielen mehr. Und für alle unter 18 ist der Eintritt frei.

www.parlament.gv.at

www.donau-auen.at

www.naturparke.at

www.carnuntum.at

www.lgnoe.at