Jetzt mit allen Fotos: Freiwilligenarbeit hat in NÖ Zukunft

60 Aussteller gaben am 13. November 2022 im Niederösterreichischen Landhaus Einblick in ihre Arbeit und luden zum Erfahrungsaustausch ein. Gerne standen Sie den Besuchern für Fragen, Auskünfte sowie Beratung zur Verfügung und freuten sich, neue Freiwillige gewinnen zu können.

Die Messe ist nicht nur der beste Ort, ein freiwilliges Engagement bzw. ein Ehrenamt zu finden, sondern sie ist auch eine Leistungsschau der vielen niederösterreichischen Freiwilligenorganisationen. Ob Rettung, Feuerwehr oder Katastrophenschutz, Gesundheits-, Pflege- oder Behindertenarbeit, Jugend- und Seniorenorganisationen – sie alle sind stark von der Ehrenamtlichkeit getragen. Durch ihren Einsatz und durch die vielen unentgeltlich geleisteten Arbeitsstunden tragen sie wesentlich zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass sich so viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ehrenamtlich engagieren und dass heute so viele Organisationen und Vereine zu Gast im NÖ Landhaus sind. Die Freiwilligenmesse ist ein Fest des Ehrenamts. Wir wollen die Menschen, die meist im Hintergrund arbeiten vor den Vorhang holen und ihnen unseren Respekt und unsere Wertschätzung ausdrücken. Zugleich bitten wir Sie, das Feuer, das in Ihnen für die Freiwilligenarbeit brennt weiterzugeben und andern Mutzumachen, sich ehrenamtlich zu engagieren“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Eröffnung der Freiwilligenmesse.

Die Messe informierte ebenso über ehrenamtliches Engagement in Kultur- und Bildungseinrichtungen. Auch hier werden hunderttausende Stunden investiert, um mit Chören, Volkstänzern, Blasmusik, Kulturinitiativen, Museen, Theaterproduktionen u.v.m. das kulturelle Leben in den Regionen und Orten zu bereichern.

„Als Kulturorganisation mit Verantwortung für Volkskultur, Museumsmanagement, Kulturinitiativen oder Erwachsenenbildung erleben wir in unserer täglichen Arbeit den unschätzbaren Wert ehrenamtlichen Engagements. Mit unseren Angeboten wollen wir zur Freiwilligenarbeit animieren und zeigen wie sinnstiftend diese Tätigkeiten sind“, so Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich. Mit der Plattform Service Freiwillige, dem Freiwilligencheck und der Freiwilligenbörse Niederösterreich schuf die Kultur.Region.Niederösterreich Tools, um ehrenamtliches Tun bestmöglich zu unterstützen.

Aber nicht nur die Angebote der Niederösterreichischen Freiwilligenmesse lockten Tausende Besucher in das Regierungsviertel. Mit dem Tag der offenen Tür der Landeshauptfrau, Führungen im Museum Niederösterreich, Landesarchiv Niederösterreich, ORF NÖ oder Festspielhaus St. Pölten standen viele weitere Attraktionen zur Verfügung. Eine Leistungsschau der NÖ Blaulichtorganisationen ergänzte das umfangreiche Angebot. „So schmeckt Niederösterreich“-Schmankerlstände sorgten für das kulinarische Wohlbefinden.

Unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern informierten sich neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch Diözesanbischof Alois Schwarz, Landtagspräsident Karl Wilfing, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrat Martin Eichtinger, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schabl, Landesrat Ludwig Schleritzko, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landessprecherin Helga Krismer, Landessprecherin Indra Collini, ASBÖ-Präsident Hannes Sauer, Landespolizeidirektor Franz Popp, NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Rot-Kreuz-NÖ-Präsident Josef Schmoll, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, NÖ Zivilschutzverband-Präsident Christoph Kainz, NV-Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, u.v.m. über die Angebote.