Was die NÖ Landesregierung seit 2018 umgesetzt hat

Vier Jahre sind ins Land gezogen, seit die Landesregierung am 22. März 2018 angelobt wurde. Langsam geht es in der Periode auf die Zielgerade. Neu gewählt wird spätestens im März 2023. Die NÖN hat sich deshalb angesehen, welche Inhalte der Arbeitsübereinkommen der ÖVP mit SPÖ und FPÖ umgesetzt sind und welche noch nicht. Ein Überblick:

Arbeit

Als eines der größten Ziele wollte die Landesregierung in der Periode von 2018 bis 2023 die Beschäftigung heben und die Arbeitslosigkeit reduzieren. Covid durchkreuzte den Plan. Im April 2020 lag die Arbeitslosigkeit schlagartig auf dem höchsten Niveau seit 1945. Mit einem Hilfspaket und Jobinitiativen kehrt sich der Trend im Frühsommer 2021 wieder um: Heute gibt es Vollbeschäftigung in einigen Bezirken, aber rekordverdächtig viele offene Stellen.

Verkehr

Anvisiert wurde in den Übereinkommen die Expertenprüfung der Waldviertelautobahn, zudem der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Ende 2020 wurde die Nichterrichtung der Waldviertelautobahn besiegelt. Vom 3,3-Milliarden-Euro- NÖ-Mobilitätspaket wurden vier von acht Bundesstraßenprojekten realisiert. Sorgenkinder bleiben die S 34 und S 8, die in Verfahren stecken. Die geplanten Öffi-Projekte wurden alle umgesetzt. Mit dem Mobilitätspaket nördliches NÖ kommt die Direktanbindung Horns an die Franz-Josefs-Bahn.

Gesundheit

Vorgenommen hat sich die Landesregierung, für eine flächendeckende allgemeinmedizinische Versorgung zu sorgen. Dazu beitragen sollten – auch als Entlastung für die Klinikambulanzen – Primärversorgungszentren. Davon soll es bis Ende 2022 sechs in NÖ geben. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner legte 2020 zudem einen 8-Punkte-Plan zur medizinischen Versorgung vor. Der beinhaltet etwa ein Landarzt-Stipendium und die Forderung der Aufstockung der Medizin-Studienplätze.

Mehr Allgemeinmediziner gibt es heute aber nicht – mit 821 Kassen- und 809 Wahlärzten sind es etwas weniger als vor vier Jahren. Ärztekammerpräsident Christoph Reisner kritisiert, dass die Zahl der unbesetzten Kassenstellen steigt. Während es 2018 acht waren, sind es heute 22. Vier wurden neu geschaffen.

Familie

Mit der SPÖ definierte die ÖVP als Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Konkret sollten 100 Kleinkindbetreuungsgruppen geschaffen werden. Mittlerweile wurden 184 neue Gruppen eröffnet. Ende des Jahres sollen es 200 sein. Dennoch üben sowohl die mitregierende SPÖ als auch die Opposition laufend Kritik an der Kinderbetreuung. Die Sozialdemokraten wollen weniger Schließtage der Einrichtungen und ein Gratis-Ganztags-Betreuungsangebot.

Digitalisierung/Wirtschaft

Noch nicht am Ziel angelangt ist die Regierung beim Breitbandausbau. Bis 2022 wollte sie eine durchgängige Versorgung mit Gigabit-Anschlüssen erreicht haben. Das galt neben der Verlegung von Jobs in die Prärie als Maßnahme, um den ländlichen Raum zu stärken. Der Breitbandatlas zeigt aber noch weiße Flecken. Aus dem Büro von Landesrat Jochen Danninger heißt es, dass der Ausbau im Flächenbundesland schwierig sei.

Betont wird aber, dass mit 99.000 Haushalten heute in kleinen Gemeinden fünf Mal so viele Breitband haben wie 2018. Nicht umgesetzt wurde die Dritte Piste am Flughafen. Sie liegt wegen Covid auf Eis. „Realisiert wird das Projekt, wenn es Bedarf gibt“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Danninger.

Sicherheit und Integration

Vage blieben die Ziele für diesen Bereich. Im NÖN-Interview mit dem damaligen Spitzenkandidaten und heutigen Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl sprach er von der Notwendigkeit 500 zusätzlicher Vollzeit-Äquivalente bei der Polizei. Ein Sprecher der LPD informiert nun, dass es seit 2019 „eine deutliche Erhöhung“ gab. Konkrete Zahl wird keine genannt.

Außerdem sollten Sicherheitszentren in St. Pölten und Wiener Neustadt entstehen. Für beide Projekte wurden Pläne präsentiert, dann wurde es still. Details zur Umsetzung sollen in St. Pölten, laut der Landeshauptfrau, noch vor dem Sommer präsentiert werden.

Soziales

Als Hauptvorhaben wird der Ausbau des Pflegesystems angeführt. Die Maßnahmen, die das Land gesetzt hat, drehen sich vor allem um die Ausbildung: So wird die Zahl der Ausbildungsplätze um 400 auf 2.100 erhöht. Zudem gibt es ab Herbst eine monatliche Prämie für angehende Pfleger.

Umwelt und Energie

Als Grundlage der Ziele diente in diesem Bereich das Klima- und Energieprogramm 2020. Das sieht etwa das Forcieren von thermischen Sanierungen und den Ausbau der Erneuerbaren Energie vor. 2021 wurde schließlich ein neuer Maßnahmenkatalog bis 2025 präsentiert. Der Anteil der Erneuerbaren beim Gesamtenergiebedarf hat sich seit 2018 um rund 5 Prozent gesteigert. In den aktuellsten Erhebungen lag er bei 38 Prozent.