AKW: Zwentendorfer Fleischerin würde heute anders abstimmen

Während in den 80er Jahren tausenden Arbeiter die Gebäude für das Atomkraftwerk in Zwentendorf errichten, ist Maria Höchtl auf eine andere Weise am Bau beteiligt. Gemeinsam mit ihrer Familie und den Angestellten versorgt die Fleischhauerin sowohl die Küche im Kraftwerk als auch das Informationszentrum im Ort mit Lebensmittel.

Morgens 300 Wurstsemmeln für die Beteiligten am Atomkraftwerk-Bau

Bereits um halb drei ist die Metzgerin auf den Beinen, um mit ihrem Mann alles für die Bestellungen vorzubereiten. Etwa zwei Stunden später finden sich ihre Mitarbeiter in der Fleischerei ein und greifen dem Paar unter die Arme. Eine Person wird um halb sechs in die Backstube gegenüber geschickt, um frisches Gebäck zu holen, denn „du kannst nicht alte Semmeln vom Vortag hergeben, das geht nicht“. Ihre Kinder sind zu diesem Zeitpunkt ebenfalls wach und helfen dabei, Wurstsemmeln für die AKW Belegschaft und das Informationszentrum vorzubereiten. Gegen sieben Uhr wird die ersten 200 bis 300 Stück ausgeliefert. Damit die Fleischerei den Bedarf decken kann, nehmen die Höchtls drei Leute in die Lehre.

Mit Wurstsemmeln und Würsteln versorgte die Familie Höchtl die am Bau beteiligten Arbeiter. (Symbolbild) Foto: Weingartner-Foto

Der gesamte Ort verändert sich in dieser Zeit wahrnehmbar. Zahlreiche Menschen strömen nach Zwentendorf, um beim Bau des Kraftwerks mitzuarbeiten. „Da hat die gesamte Gemeinde gelebt“, so Höchtl. „Jeder, der ein Zimmer frei gehabt hat, hat das vermietet.“ Baracken werden extra errichtet, für die einfachen Arbeiter in erster Linie. Die besser Gestellten sind hingegen in den vermieteten Zimmer untergebracht. Auch die Geschäfte und die Gastronomie profitieren von dem plötzlichen Bevölkerungszuwachs. Einheimische versuchen abends gar nicht erst einen Tisch im Gasthaus zu bekommen und die Heurigen sind nicht etwa gut besucht, sondern zum Bersten gefüllt.

Zwischen Demonstrationen, Beschimpfungen und Drohungen

Als die Kritik an Atomstrom zunehmend lauter wird, bedeuten viele Menschen an einem Ort für die Zwentendorfer nicht mehr automatisch etwas Gutes. Während der Proteste werden die Einwohnerinnen und Einwohner von der Gemeinde angewiesen, sich von den Demonstrierenden fern zu halten, um Streit und Konfrontation zu vermeiden. Nicht selten beobachtet Maria Höchtl, wie ganze Autobusse voller Menschen die Parkflächen im Ort besetzten und zum AKW marschieren. Trotzdem sagt die Metzgerin: „Es ist alles sehr ruhig verlaufen.“

Die Stimmen der besorgten Demonstrantinnen und Demonstranten treffen bei Höchtl nicht auf taube Ohren. „Wie wir gehört haben, dass das so gefährlich ist, haben wir auch nicht gewusst, ob 'Ja' oder 'Nein'", erklärt sie. Schlussendlich entscheidet jedoch nicht allein ihr Gefühl oder ihr Meinung darüber, wo sie ihr Kreuz setzt, sondern die Angst vor der Reaktion ihrer Nachbarn. Denn vor der Abstimmung kommt es mehrmals zu beunruhigenden Zwischenfällen mit den Atomkraftbefürwortern.

Das Atomkraftwerk in Zwentendorf sorgte auch für Zerwürfnisse in der Gemeinde. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, HELMUT FOHRINGER

„Die haben uns angerufen, solche Schimpfwörter habe ich mein Leben lang noch nicht gehört“, erzählt Höchtl. Besonders ein Gespräch ist ihr bis heute in Erinnerung. Ein Anrufer will ihren Mann sprechen, der gerade außer Haus beschäftigt ist. Auf die Frage, was die Person am anderen Ende der Leitung den benötige, antwortet der Unbekannte: „Sagen sie ihm, er soll sich in den Cutter setzten und einschalten.“

Als Cutter bezeichnet man eine Wurstmaschine, die mehrere Kilo schwere Fleischstücke in wenigen Minuten zu Extrawurst verarbeitet. Ihren Schock lässt sich die Metzgerin nicht anmerken. Stattdessen beendet sie die Unterhaltung mit den Worten „Danke, ich werd es ausrichten“ und legt auf. Nach der Abstimmung änderte sich die Stimmung im Ort erneut. Der Bevölkerung ist die Enttäuschung anzumerken. „Aber wie dann das Tschernobyl gekommen ist, waren wir alle schon froh, das wir keines gehabt haben“, sagt Höchtl.

„Wir leben ohne Atomkraftwerk auch“

Obwohl der Bau für den Betrieb der Familie Höchtl ein Gewinn war, ändert sich für sie nach dem „Nein“ nicht viel. Zwei der drei Lehrlinge haben die Ausbildung abgeschlossen und machen sich bei einer anderen Metzgereien auf die Suche nach einem Job. Den Verbleibenden behalten sie ebenfalls bis zum Lehrabschluss. Ein Kohlekraftwerk, dass nicht weit von Zwentendorf errichtet wird, und eine Müllverbrennungsanlage sorgen dafür, dass auch die Kundinnen und Kunden nicht ausbleiben. Maria Höchtls Fazit: „Es hat sich was gebracht fürs Geschäft, aber wir leben ohne Atomkraftwerk auch.“

Heute sei da eigentlich überhaupt keine Verbindung mehr zum Kraftwerk. Es kämen ja nur noch Gruppen, die das AKW besichtigen und mit denen habe die Zwentendorferin nicht mehr viel zu tun. Dennoch erklärt die Fleischhauerin hin und wieder verdutzten Passantinnen und Passanten, die etwa mit dem Rad ihren Heimatort durchqueren, was es mit dem nie in Betrieb genommenen Gebäude auf sich hat. Denn, dass ein Gasthaus gleich neben einem Kernkraftwerk steht und Menschen ohne Angst vor der Strahlung oder gesundheitlichen Folgen das Gebäude betreten können, das gebe es auf der Welt schließlich nur einmal.