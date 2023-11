Warum ein Polizist beim AKW in Zwentendorf an eine Ziege denken muss

Zum Bau des Atomkraftwerks selbst, der 1971 begann und etwa fünf Jahre später abgeschlossen wurde, kann Peter Grestenberger nur wenig sagen. Etwa, dass die nähere Bevölkerung sehr positiv eingestellt gewesen sei. Oder dass er selbst der Technologie einiges abgewinnen könne und ihr bis heute zugeneigt sei. Zu jener Zeit fand seine Arbeit allerdings eher vor dem Maschendrahtzaun statt, der das Betriebsgelände des einzigen Kernkraftwerks in Österreich vom Rest des Landes trennte.

Mit Gesang und tierischer Unterstützung gegen den Atomstrom

Als die ersten Anti-Atomstrom-Demonstrationen abgehalten wurden, arbeitete der junge Polizeibeamte in Tulln und konnte vor Ort miterleben, wie am 12. Juni 1977 etwa 6.000 Menschen durch die Stadt marschierten. „Sie haben dort Gitarrenspieler mitgehabt, haben ihre Lieder gesungen und unter anderem sind sie bei der Albertgasse, wo unsere Gendarmerie-Dienststelle war, vorbeigegangen“, sagt Grestenberger. Als der Protestzug die Wache passierte, war er gerade beim Essen und beobachtete die Passantinnen und Passanten.

Eine Person aus der Protestgruppe hat er heute noch lebhaft vor Augen: „Ein Hippie, ein großer, blonder mit langen Haaren, der Gitarre spielte, und mit einem Band auf seinem Hosengurt hat er einen Geißbock hinter sich hergezogen“, erinnert er sich lachend. „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.“ Grundsätzlich hätten die Demos allerdings in einem angemessenen Rahmen stattgefunden, Schwierigkeiten und Anschläge habe es seiner Meinung nach nicht gegeben.

Bis zuletzt bei den Demonstrationen mit dabei

Einen Tag vor der Volksabstimmung wurde der Polizist dann von Tulln nach Zwentendorf versetzt und konnte die letzte Demonstration vor der Entscheidung mit eigenen Augen sehen. Der Protestzug bahnte sich seinen Weg erst durch Zwentendorf. Einige Leute im Dorf hätten versucht, die vorbeiziehenden Demonstrantinnen und Demonstranten mit Wasserschläuchen zu vertreiben, unter den Protestierenden befanden sich auch junge Familien und Mütter mit Kleinkindern. „Ich hab mir dann auch gedacht, so etwas ist nicht notwendig, das muss man eigentlich nicht machen“, so Grestenberger. Die Wirtshäuser blieben an dem Tag geschlossen, zu groß war die Angst, die Atomkraft-Gegnerinnen und -Gegner könnten in die Gebäude eindringen und die Einrichtung beschädigen.

Doch diese Bilder kennt der Polizist nur aus Schilderungen seiner Bekannten, denn er selbst befand sich in diesen Momenten nicht im Dorf: „Ich habe zu der Zeit Dienst gehabt beim Haupttor. Da sind die Demonstranten dann über die Kraftwerkstraße — heute heißt es dort Sonnenweg — zu uns gekommen, zum Kernkraftwerk.“

Anschließend trennen allein Grestenberger, seine Kollegen und ein quer geparkter VW-Käfer 5.000 Protestierende von dem Drahtgeflecht rund um das Betriebsgelände. „Uns war dort natürlich schon ein bisschen mulmig zumute“, schildert der Polizist. „Wenn sie zu drücken angefangen hätten, beispielsweise, hätten die uns ja praktisch durch das Gitter durchgedrückt und wir wären wie ein Faschiertes auf der anderen Seite herausgekommen.“ Zu einer solch dramatischen Situation kam es jedoch nicht.

Als das Ergebnis verkündet wurde, befand sich der Polizist in einem Container, der den Beamten für Pausen vom AKW zur Verfügung gestellt wurde. Konzentriert richtete er den Blick auf die wachsenden Balken und begriff wenig später mit leichter Besorgnis, dass ein paar Stimmen mehr gegen das Atomkraftwerk abgegeben worden sind. Ein halbes Prozent machte am Ende den Unterschied. In dem Moment beobachtete Grestenberger, dass der ORF, der vor dem AKW Stellung bezogen hatte, kurzerhand das zuvor sorgfältig aufgebaute Equipment zusammenpackte und Zwentendorf verließ. „Ist ja klar, jetzt war da nichts mehr Interessantes zu berichten“, so der Polizist.

„Nein“ brachte Zwentendorf in finanzielle Not

Im beruflichen Kontext sei Grestenberger immer neutral eingestellt, privat vertritt er jedoch eine andere Meinung. „Man muss ja eines sagen, es hat so viel Geld gekostet. Also es ist doch schade, wenn man so etwas ungenützt da stehen lässt“, so der Beamte. Auch den Einfluss der Politik auf das Ergebnis der Volksabstimmung kritisiert er nach wie vor.

Für Zwentendorf führte das „Nein“ nicht zum Aussetzen der Inbetriebnahme, wie der einstige Gemeinderat und Vizebürgermeister weiß. Der Ort hatte bereits einige Investitionen getätigt – in dem Glauben, vom Atomkraftwerk finanziell zu profitieren. Geld, welches sie von den Betreibern vorab als Steuer erhalten hatten, floss unter anderem in eine neue Schule, ein Hallenbad, einen Kindergarten sowie ein Veranstaltungszentrum, um Außenstehende über die Funktion des Kraftwerks aufzuklären.

Nach der Abstimmung musste die Gemeinde diesen beträchtlichen Vorschuss zurückzahlen. „Wir haben dann um Stundung angesucht, das wurde uns auch gewährt, aber das war für uns eine solch finanzielle Belastung“, so der Polizist. Deutlich besser wurde die Lage durch den Bau der beiden Kohlekraftwerke. Obwohl mittlerweile sowohl die Kern- als auch die Kohlekraft in Bedrängnis geraten sind, lässt sich Grestenberger für erneuerbare Energie nur schwer begeistern.

Windenergie? Nein, danke.

„Also mir gefallen die Windräder nicht“, stellt der Polizist klar. Außerdem benötige man für Windenergie ebenfalls Ressourcen, was seiner Ansicht nach nicht ausreichend thematisiert werde. Stattdessen glaubt er nach wie vor daran, dass eines Tages eine Technologie erfunden wird, die es möglich macht, die Brennstäbe nach ihrem Einsatz gefahrlos zu entsorgen. Denn irgendeine Lösung müsse es da ja doch geben, nur gefunden habe man sie noch nicht.