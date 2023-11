AKW Zwentendorf: Was wäre, wenn 30.000 Leute anders abgestimmt hätten

Das Personal war bereit, die Kernstäbe installiert und die notwendigen Tests hatten alle stattgefunden. Das einzige, was noch gefehlt hatte, war der behördliche Bescheid zur Inbetriebnahme. Laut EVN-Pressesprecher Stefan Zach wäre das Atomkraftwerk in Zwentendorf mit seinem 692-Megawatt-Siedewasserreaktor spätestens Anfang 1979 in Betrieb gegangen. Doch das AKW sollte für immer stillgelegt bleiben.

Die von SPÖ Kanzler Bruno Kreisky angesetzte Volksabstimmung am 5. November 1978, die über die Zukunft des AKW Zwentendorfs bestimmten sollte, war stark politisch geprägt. Kreisky machte die Abstimmung damals zu seiner politischen Schicksalswahl und stellte in den Raum, bei einer Ablehnung zurückzutreten. „Ich möchte nicht sagen, dass ich sicher nicht zurücktrete. Ich möchte aber auch nicht sagen, dass mich das unbeeinflusst ließe“, so Kreisky. Während die ÖVP und ihr damaliger Obmann Josef Taus gemeinsam mit der SPÖ ursprünglich Atomkraft in Österreich etablieren wollten, machte die Volkspartei nach Kreiskys Ankündigung eine Kehrtwende über Nacht und mobilisierte als Anti-AKW-Partei.

Ostösterreicher waren Atomkraft-Fans

Fakt ist, dass die Menschen im Osten Österreichs eher für die Inbetriebnahme des Atomkraftwerkes stimmten, während der Westen Österreichs sich massiv dagegenstemmte. Atomkritische Kreisky-Fans und auch Umweltschützer, die gegen neue Wasserkraftwerke waren und in der Kernkraft das geringere Übel sahen, stimmten etwa für die Inbetriebnahme. Atomfreundliches ÖVP-Klientel, die den „Sonnenkanzler“ absetzen wollte, stimmte gegen die Inbetriebnahme.

In Niederösterreich stimmten 341.831 Landsleute (50,9 %) für und 330.323 (49,1 %) gegen die Inbetriebnahme. Während es in den Bundesländern Wien (55,4 %), Burgenland (59,8 %), Steiermark (52,8 %) und Kärnten (54.1 %) klare Mehrheiten für die Inbetriebnahme des AKW Zwentendorfs gab, lehnten besonders die Vorarlberger mit 84,4 % und Tiroler mit 65,8 % „Nein“-Stimmen eine solche ab.

Schlussendlich machten bei einer bundesweiten Wahlbeteiligung von 64,1 Prozent lediglich 30.068 Stimmen den hauchdünnen Unterschied aus, der dem weltweit einzigen, fertiggebauten, aber nie in Betrieb genommenen Atomkraftwerk den Gar ausmachte. Wenige Wochen später wurde im Parlament das Atomsperrgesetz beschlossen, das die Inbetriebnahme Zwentendorfs bzw. den Bau neuer Kernkraftwerke nur in Verbindung mit einer erneuten positiven Volksabstimmung ermöglichte.

Als Mahnmal des Scheiterns kostete die Industrieruine den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern - wortwörtlich - ordentlich viel „Kohle“: Sieben Milliarden Schilling (500 Mio. Euro) kostet der Bau, nochmal dieselbe Summe der jahrelange „Konservierungsbetrieb“ des AKW bis 1985. Polit-Vertreter und Interessensverbände hofften nämlich nach dem „Nein!“ auf eine spätere Inbetriebnahme. Die aufkeimende Ölkrise 1979 und zwei Pro-Atomkraft-Volksbegehren in 1980, unterstützt von der Gewerkschaft, änderten nichts daran. Das AKW Zwentendorf erstrahlte niemals im Betrieb.

Was wäre, wenn ...

Hätten die rund 30.000 Wahlberechtigten in Österreich ihr Kreuz bei der Volksabstimmung am 5. November 1978 anders gesetzt, dann wäre das AKW in Zwentendorf nicht das einzige Atomkraftwerk im Land geblieben: Zwei weitere Kraftwerke mit je zwei Reaktoren waren angedacht: eines in St. Pantaleon-Erla in Niederösterreich und ein zweites in St. Andrä in Kärnten. Auch in Zwentendorf wäre ein zweiter Druckwasserreaktor dazugekommen. Mit einer Gesamtleistung von 3.300 Megawatt hätten die sechs Reaktoren sechs Millionen Haushalte mit Strom versorgen können.

Heute wäre das AKW Zwentendorf jedenfalls nicht mehr im Betrieb. „Kernkraftwerke dieses Typs haben eine genehmigte Betriebsdauer von 30 Jahren netto. Nach 32 bis 35 Jahren hätte man den Reaktor stilllegen müssen“, sagt Zach. Spätestens aber im Jahr 2011, mit dem Unfall des typengleichen Reaktors im japanischen Fukushima, wäre das AKW wohl Geschichte gewesen.

Die Konsequenzen des „Nein!“

Die Energie, die man sich von den drei österreichischen Atomkraftwerken erhofft hatte, wurde dennoch dringend gebraucht. Der Stromhunger wuchs damals im zweistelligen Prozentbereich. „Als Ersatz für die Atomkraft wurden sechs große Steinkohlekraftwerke gebaut, die in den vergangenen 30 Jahren richtig viel CO2 ausgestoßen haben“, erzählt Zach. Das schmerzte natürlich die Atomgegner sehr.

Der CO2-Ausstoß bei der Stromerzeugung ist bei Kernkraftwerken zwar gering. Das sei aber nur einer von sehr wenigen Vorteilen der Kernkraft, sagt Zach. Problematisch ist nach wie vor die CO2-intensive Förderung von Uran für die Brennstäbe, die weltweit ungelöste Endlagerfrage und die enormen Rückbaukosten der verstrahlten, alten Atomkraftwerke. Allein in Deutschland müssen 25 alte Atommeiler in Zukunft abgebaut werden. Man rechnet, dass der Rückbau 70 Jahre lang dauert und dasselbe kostet, was der Bau der AKWs ausmachte. „Die alten Salzstöcke in Deutschland, wo Atommüll derzeit zwischengelagert wird, sind wahrscheinlich Endlager, die man zumindest nicht so nennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diese verrosteten Fässer rausholen wird“, sagt Zach. Die Nachsorgepflicht für die nächsten tausend Generationen sei letztlich in Sachen Atommüll-Lagerung letztlich nicht erfüllbar.

Ein Ort des „permanenten Scheiterns“

„Das AKW Zwentendorf ist weltweit einzigartig. Es ist ein Ort, wo drei Jahrzehnte lang alles gescheitert ist, was geplant wurde. Ein Ort, der schräge Menschen angezogen hat, wie kein anderer“, sagt Zach. Der Künstler Hundertwasser wollte ein Museum der fehlgeleiteten Technologien errichten. Wäre es nach dem Kärntner Baumeister Robert Rogner gegangen, wäre dort ein Abenteuerland entstanden. Auf die Spitze trieb es der durch den Fall Lucona bekannte und verurteilte Udo Proksch: Um die Trauerkultur zu verändern, wollte er einen Friedhof der Senkrechtbestatteten bauen. Alle Ideen wurden abgelehnt.

Heute fungiert das Atomkraftwerk in Zwentendorf als Sicherheits- und Trainingszentrum, wo etwa Bundesheer, Vega, Hundestaffel, Feuerwehr und Rettung trainieren, Umwelt-NGOs Kraftwerksbesetzungen proben, TV-, Musikvideos und Kinofilme gedreht werden, Firmen sich einmieten oder Modeshootings stattfinden. Rund 15.000 Festivalbesucher tanzen, singen und feiern auf dem Gelände beim alljährlichen Shutdown-Festival.

AKW hat aber eine „große Zukunft“

Die große Zukunft des AKW Zwentendorf liegt in seiner Rolle als Rückbauübungszentrum. „Hier können Strahlenexpertinnen und -experten aus der ganzen Welt unter strahlungsfreien Bedingungen üben, wie man Teil für Teil eines AKW entfernt bis nur mehr die grüne Wiese übrig bleibt“, sagt Zach.

Für die EVN AG, die 2005 die restlichen 50 Prozent der Verbund-Anteile an der Gemeinschaftskernkraftwerk Tullnerfeld Ges.m.b.H. (GKT) gekauft hat und damit Alleineigentümer des AKW Zwentendorfs wurde, ist das 24 Hektar große Kraftwerksareal eine nachhaltige Zukunftsinvestition. Nicht nur, weil seit 2009 dort via Photovoltaik-Anlagen Sonnenstrom erzeugt wird, sondern weil das Areal für ein Kraftwerk gewidmet und komplett ausgestattet ist. „Von der Donaulände-Schiffsanlegestelle, guter Anbindung ins nächste Umspannwerk, keinem Nachbarn im Radius von 4 Kilometer: So einen Standort bekommt man vermutlich in ganz Mitteleuropa nicht“, glaubt Zach. Welcher Kraftwerkstyp dort vielleicht in zwanzig bis fünfzig Jahren entstehen könnte, das wird sich weisen. „Wir bauen momentan keine großen Kraftwerke, außer Biomasse“, so Zach.

Kernkraft-Interessierte, die diesen „Ort des permanenten Scheiterns“ besuchen wollen, können sich online zu einer kostenlosen Führung anmelden. Die Termine sind begehrt und schnell vergriffen. Die EVN informiert über ihren Newsletter alle paar Monate über die nächsten Führungen. Jedes Jahr zählt das AKW Zwentendorf rund 15.000 Besucherinnen und Besucher.