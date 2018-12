Das zahlt sich aus, denn alleine das Jahrhundert-Hochwasser im Jahr 2002, bei dem es in halb Niederösterreich „Land unter“ hieß, hat Schäden von insgesamt 950 Euro verursacht. Insgesamt verursachten Hochwässer seit 2002 1,2 Milliarden Euro an Schäden.

In den folgenden Jahren gab es Hochwässer 2006 (March), 2009, 2010 und 2013 das verheerende Donau-Hochwasser.

Und es wurde permanent gebaut: Dämme, Spundwände, Retentionsbecken, Flüsse werden und wurden renaturiert. Insgesamt 550 Hochwasser-Projekte wurden seit 2002 umgesetzt, rund 300 Gemeinden „sicherer gemacht“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Treffsichere Prognose-Systeme

Auch in Vorhersage-Systeme wurde investiert: Vier Prognosestellen gab es 2002, heute sind 52 Messgeräte an Donau, March, Ybbs, Kamp, Erlauf, Traisen und Thaya im Einsatz.

Im kommenden Jahr 2019 sollen weitere 55 Projekte abgeschlossen werden, weitere 145 sind für die nächsten Jahre bis 2023 geplant. Sie sollen 335 Millionen Euro kosten. Wobei davon 109 Millionen auf das Land NÖ entfallen, den Rest begleicht der Bund.

Laut Landesrat Stephan Pernkopf wird in allen Teilen des Landes an der Hochwasser-Sicherheit gebaut. Der Hochwasserschutz in Raabs an der Thaya im Bezirk Waidhofen etwa steht kurz vor der Fertigstellung, die Kosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro.

Renaturierung von Flüssen

Aber auch in die Renaturierung von Flüssen werde investiert, betont Pernkopf. 190 Projekte wurden hier bereits umgesetzt. Das sei gut für die Natur, verhindere möglicherweise Katastrophen, weil Flüsse natürliche Überschwemmungsräume haben, und es schafft Naherholungsgebiete für die Menschen.

Zusätzlich sind auf legistischer Ebene strenge Richtlinien hinsichtlich der Bebauungsvorschriften erlassen worden, es gab Bausperren und Rückwidmungen.

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren bei gleichen Voraussetzungen 100 Millionen Euro mehr investiert als Oberösterreich“, sagt Pernkopf.

Trotz aller Schutzprojekte und guter Prognosesysteme: Hundertprozentige Sicherheit werde es nie geben, sagen Pernkopf und Mikl-Leitner.