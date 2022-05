Leopold Figl Unterstützungsverein: 15.000 Stipendien bereits verliehen

Werbung

Zum 60. Jubiläum wurden über 100 solcher Stipendien an Schülerinnen und Schülern und Studentinnen und Studenten verliehen. Vertretene Bildungseinrichtungen waren unter anderem an diesem Tag das Francisco Josephinum in Wieselburg, die HBLA Sitzenberg Reidling und die HBLA für Wein- und Obstbau Klosterneuburg und die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und Absolventen der Meister-Ausbildung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Die Festrede im St. Pöltner Landhaus hielt LH-Stv. Stephan Pernkopf, der das Stipendium „als Baustein für die persönliche Ausbildung und für eine erfolgreiche Zukunft“ bezeichnete und gleichzeitig den großen Beitrag der Jugend in der Landwirtschaft als Betriebsnachfolger und bestens ausgebildete Arbeitskräfte lobte. „Der Ländliche Raum erlebt gerade eine wahre Renaissance, das spürt man nicht nur an der gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum und Fachkräften, sondern auch am Elan und Engagement der Menschen. Sie sind es, die die Zukunft des Ländlichen Raums schon heute gestalten und formen. Und wenn ich auf die vielen motivierten und engagierten jungen Menschen blicke, dann wird mir um die Zukunft nicht bange.“

Foto: NLK Pfeffer

Ehrengäste waren unter anderem NV-Generaldirektor Stefan Jauk und Lorenz Mayr, 2. Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

„Der ländliche Raum ist der Lebens- und Arbeitsraum in Niederösterreich. Er ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und Fundament unserer Landwirtschaft. Ohne unsere bestens ausgebildete Jugend wäre dieser Erfolgsweg nicht möglich, deshalb ist es unser Herzensanliegen die jungen Frauen und Männer bei ihrem Weg zu unterstützen“, so der Präsident des Leopold Figl Unterstützungsvereines, Josef Pröll und Paul Nemecek, Geschäftsführer des Vereins, abschließend.