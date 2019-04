600.000 Euro für vier Securitys, die von 17 bis 8 Uhr in und rund um vier niederösterreichische Asylquartiere „für die notwendige Ordnung sorgen“: So der Inhalt jenes Antrages, den FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl in der gestrigen Regierungssitzung einbrachte und in weiterer Folge von ÖVP und FPÖ auch beschlossen wurde.

Vor allem für SPÖ und NEOS ist das unverständlich: Sie kritisieren, dass – obwohl weder konkrete Informationen, noch Konzept und Eckdaten vorgelegt worden seien – dennoch „ein Blankoscheck“ ausgestellt wurde. Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ Wolfgang Kocevar wirft der FPÖ vor, das Thema Asylwesen „künstlich am Köcheln“ zu halten und verweist darauf, dass für die Sicherheit der Bevölkerung und der Asylwerber in den Quartieren einzig und allein die Polizei zuständig sei.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini fordert Waldhäusl auf, darzulegen, wofür genau die 600.000 Euro ausgegeben werden sollen und ob der Auftrag dafür ausgeschrieben werde. „Waldhäusl war schon bislang nicht in der Lage, seine Aufgaben im Einklang mit dem Gesetz zu erledigen. Daher ist es umso unverständlicher, warum ihm die ÖVP trotz laufender Ermittlungen der Staatsanwaltschat erneut Steuergelder in die Hände drückt“, so Collini.