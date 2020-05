In der SPÖ-Parteizentrale in St. Pölten gibt es heute Torte. Außerdem zieren silberne Luftballons in Form eines Siebeners und Fünfers die Räumlickeiten. Gefeiert wird der halbrunde Geburtstag der Sozialdemokratie in Niederösterreich.

Die Wiedergründung der SPÖ jährte sich am 14. April zum 75. Mal. Gut eine Woche später hielt schließlich die SPÖ Niederösterreich ihre erste Sitzung ab. Oskar Helmer wurde am 22. April 1945 wie schon in der Ersten Republik zum Landesparteivorsitzenden gewählt. An sein Wirken sowie die Errungenschaften anderer bedeutender Sozialdemokraten in Niederösterreich erinnerte sich die Landes-SPÖ, die sich mit einer neu gestalteten Website selbst ein Geschenk zum 75er machte.

Verdienste für NÖ: Von Helmer über Kreisky bis Höger

1945 war das Land geprägt vom Wiederaufbau und den Folgen des Krieges. Die Landflucht als Konsequenz der schlechten sozialen Bedingungen der Arbeiter und der Notlage der kleinen Bauern stellte ein massives Problem dar. „Der damalige Vorsitzende der SPÖ NÖ plädierte für eine großzügige Raumplanung als Voraussetzung für Industrialisierung und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen", erzählt Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. E

in wichtiger Meilenstein sei aus seiner Sicht die von Bruno Kreisky einberufene Raumordnungskonferenz in Krems gewesen. Der ehemalige Bundeskanzler, der die Sozialdemokratie prägte wie kaum ein anderer, hat seine Wurzeln in der SPÖ NÖ: Er war von 1966 bis 1967 Landesparteivorsitzender. Mit der Regionalisierung und Entwicklung Niederösterreichs habe sich auch Landeshauptmann-Stellvertreters Ernst Höger intensiv auseinandergesetzt. "Höhepunkt seines Wirkens war zweifelsohne der Beschluss zur Ernennung St. Pöltens zur Landeshauptstadt", meint Schnabl.

Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar hebt vor allem die Errungenschaften Leopold Grünzweigs hervor. Mit seiner Bildungsoffensive habe er in diesem wichtigen Bereich der Sozialdemokratie viel erreicht. Wichtig für die Geschichte des Landes sind für Kocevar auch die Errungenschaften unter Hans Czettel gewesen. In seine Zeit falle etwa die Gemeindereform 1972, bei der die Anzahl der NÖ Gemeinden von 1.281 auf die heutigen 573 reduziert worden waren. „Ihm gelang es auch, den sogenannten Gemeindeinvestitionsfonds zu schaffen, über den günstige Darlehen für die Errichtung von Infrastrukturprojekten vergeben wurden“, meint Kocevar.

Schaffung von Arbeitsplätzen ist heute wieder Thema

Getan ist die Arbeit aus der Sicht von Schnabl und Kocevar noch nicht. "Zum 75. Geburtstag ist die Sozialdemokratie mehr gefordert denn je", meint Schnabl. Und ergänzt: "Wir stehen erst am Anfang."

Und viele der Herausforderungen zur Gründungszeit seien auch heute wieder aktuell, betont Schnabl: „Man muss mit der gleichen Entschlossenheit an die Schaffung von Arbeitsplätzen herangehen – vor allem für die durch die Corona-Krise am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffenen Jugendlichen und älteren Menschen. Auch das ‚moderne Dorf‘ ist nach wie vor aktuell: Internetausbau in den Regionen, um Homeoffice und persönliche Kontakte zu erleichtern sowie die Ausstattung unserer Schüler mit Laptops und Tablets müssen endlich umgesetzt werden."

Die Grundsätze der Partei gelten bis in die Gegenwart. "Uns sind die Menschen wichtig, die Daseinsvorsorge und Gerechtigkeit", meint Schnabl.