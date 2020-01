Zur Urne geschritten wird am letzten Sonntag im Jänner in 567 der 573 Kommunen im Bundesland.

In den betroffenen Gemeinden sind diesmal Wilfing zufolge im Vergleich zu 2015 um 38.455 Personen weniger wahlberechtigt. "Diese Differenz ergibt sich unter anderem durch die Bereinigung des Wählerregisters, da die Meldungen der Zweitwohnsitzerinnen und Zweitwohnsitzer überprüft wurden", erklärte der Landtagspräsident.

Nicht gewählt wird am landesweiten Termin traditionell in den Statutarstädten Krems, St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs. In Stockerau (Bezirk Korneuburg), Wolkersdorf im Weinviertel und Pilichsdorf (beide Bezirk Mistelbach) ist der Urnengang bereits am 24. März erfolgt. Dass dort am letzten Sonntag im Jänner keine erneute Wahl bevorsteht, regelt die niederösterreichische Gemeinderatswahlordnung für den Fall, wenn innerhalb von zwölf Monaten vor den allgemeinen Kommunalwahlen neu gewählt worden ist.

Seitens der ÖVP Niederösterreich wurde am Freitag mitgeteilt, dass in acht Gemeinden nur die Volkspartei auf dem Stimmzettel stehen wird. Die betreffenden Kommunen sind einer Aussendung zufolge Aderklaa und Parbasdorf (beide Bezirk Gänserndorf), Moorbad Harbach und Reingers (beide Bezirk Gmünd), Röhrenbach (Bezirk Horn), Waldkirchen an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya), Altmelon (Bezirk Zwettl) sowie Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land). Vor fünf Jahren war die ÖVP in insgesamt vier Gemeinden als einzige Partei am Start.

Gewählt wurde 2015 in 570 Kommunen. Damals erreichte die ÖVP 50,96 Prozent der Stimmen bzw. 6.746 Mandate, die SPÖ 30,94 Prozent (3.464 Mandate), die FPÖ 7,80 Prozent (678 Gemeinderatssitze), die Grünen 4,47 Prozent (307 Mandate) und die NEOS 0,89 Prozent (36 Mandate). Auf die sonstigen Listen entfielen 4,94 Prozent der Stimmen bzw. 494 Mandate.