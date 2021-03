„Ich will miterleben, wie sich die Gesellschaft wieder in meine Richtung dreht – und ich will aktiv dabei sein“, sagt Hannes Bauer, der in der Vorwoche seinen 80. Geburtstag beging.

Der Präsident des NÖ Pensionistenverbands hat nie daran gedacht, kürzerzutreten. Er ist mit seiner Firma als Unternehmensberater aktiv, Chef des „Zukunftsforum Österreich“ sowie Leiter des Instituts für Trendanalysen. Die Wissenschaft bezeichnet der Diplomkaufmann als seine Urleidenschaft.

Als Politiker war Bauer bei den Sternstunden der Sozialdemokratie dabei und sieht die Pandemie als Chance der SPÖ, sich wieder zu bewähren: „Wie die Pandemie von der Politik gemanaget wird, ist ein Trauerspiel. Aber sie zeigt, wie wichtig Solidarität ist“, sagt Bauer, der an drei Regierungsprogrammen mitgearbeitet hat. Er ist überzeugt: „Die Menschen brauchen Beschäftigung und Einkommen, damit der Wert der Arbeit und die Würde des Menschen gesichert sind. Wer das nicht begreift, ist eine Gefahr.“

Der 80-Jährige war 30 Jahre lang Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn), hatte abwechselnd im Landtag und Nationalrat ein Mandat, war Staatssekretär und Landeshauptmann-Stellvertreter unter Erwin Pröll: „Wir hatten ein gutes und für das Land fruchtendes Verhältnis.“