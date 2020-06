„Es ist unsere Aufgabe, Betriebe und Arbeitsplätze zu sichern“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, aber keine leichte Aufgabe für die öffentliche Hand, wie sie sagt. Denn: Die Coronakrise koste dem Land 2020 viel Geld. Immerhin seien Gehälter zu bezahlen, die Versorgung mit Trinkwasser muss aufrecht erhalten bleiben, die Straßen Instand gehalten werden usw. „Wir rechnen mit 400 Millionen Euro durch Ausgaben und den Entfall von Einnahmen.“ Dennoch wolle man weiter investieren, um Unternehmen und Arbeitnehmern Sicherheit zu geben. Und auch „unsere 573 Gemeinden und Städte sollen in Zukunft investieren“. Obwohl auch sie mit weniger Einnahmen rechnen und die laufenden Kosten Sorgen bereiten.

Daher wurde nun ein blau-gelbes, kommunales Kraftpaket geschnürt – mit einem Volumen von maximal 836,5 Millionen Euro. Das Ziel? „Wir wollen die Liquidität in den Gemeinden sichern, wir wollen Investitionen auslösen und wir wollen die Gemeinden krisenfester machen“, so Mikl-Leitner. Gemeinsam mit den 180 Millionen Euro für NÖ Gemeinden und Städte aus dem Hilfspaket des Bundes gebe es Mikl-Leitner zufolge damit über eine Milliarde Euro für Niederösterreichs Kommunen.

Paket mit acht Punkten

„Wir wollen alles daran setzen, neben der Gesundheit auch die Existenz der Niederösterreicher zu sichern. Und: Wir wollen unseren Partnern auf kommunaler Ebene beistehen“, so Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Das Paket bestehe aus acht Punkten:

Es gibt einen Umlagen-Zuschuss. 32 Millionen Euro werden an Zuschüssen zu den Umlagen im Juli und im August beigesteuert.

Es besteht die Möglichkeit, zur Deckung der laufenden Kosten, die Kassen-Kredite von zehn auf 20 Prozent zu erhöhen. Damit können sich Gemeinden Mittel in Höhe von 380 Millionen sichern.

Gemeinden können Kredittilgungen im zweiten Halbjahr bei den Hausbanken stunden. Eine Maßnahme, die den Gemeinden einen Spielraum von 185 Millionen Euro verschaffen würde.

Die ausgesetzten Einnahmen durch die Interessentenbeiträge 2020 werden in der Höhe von 10 Millionen Euro ersetzt.

Nach Bedarfszuweisungen von 52 Millionen Euro im April stellt das Land weitere 160 Millionen zur Unterstützung von Projekten zur Verfügung.

Für die Kinderbetreuung gibt es 4,5 Millionen Euro.

In Rad- und Gehwege – sie fördern die Gesundheit und den Klimaschutz - werden acht Millionen Euro investiert, vier davon vom Land, vier von den Gemeinden.

Es wird eine Landesfinanzsonderaktion geben. Für Gemeinden, die gemeinsam Infrastruktur aufbauen wollen, stehen (für Baumaßnahmen, Grundstücke …) fünf Millionen Euro zur Verfügung. 20 Prozent der Kosten steuert das Land bei, wenn Kommunalfahrzeuge gemeinsam gekauft werden. Maximal 20.000 Euro gibt es für Konzept-Ent- bzw. Abwicklung.

Für liquide Gemeinden und die Wirtschaft

Was die Gemeinde- und Städtevertreter dazu sagen? Gemeinden und Städte seien die größten öffentlichen Investoren und größter regionaler Konjunkturmotor, so Alfred Riedl, Präsident des NÖ Gemeindebundes. Zudem sei man ein wichtiger Arbeitgeber. Gemeinden und Städte in NÖ beschäftigen 25.000 Mitarbeiter. „Der Rettungsschirm bedeutet für uns, dass die Liquidität gesichert ist.“ Das Paket sei ein wichtiger Schritt.

„Wir sehen, wie uns die Einsätze schwinden“, betont Matthias Stadler, Vorsitzender des NÖ Städtebundes. Man wolle aber keine Sparpakete schnüren. Die Situation rund um die Ertragsanteile sei schwieriger als während der Wirtschaftskrise. Wobei die Gemeinden und Städte unterschiedlich betroffen sind. Die Bandbreite an Unterstützungen des Pakets bietet vielen Gemeinden Möglichkeiten. Effekte dieser Gelder würden schnell in den Kreislauf und in die Wirtschaft kommen. Übrigens: „Ungefähr 40 Prozent des Volumens der Baubranche wird über Städte und Gemeinden erzielt.“

Zusammenfassend meint Stadler: „Wir sind froh über das große Paket.“ In Härtefällen aber sollte zudem der Kommunalsteuerausfall ersetzt werden, meint der NÖ-Städtebund-Vorsitzende. Und: Die Frage sei, ob Städte und Gemeinden nicht auch Zugang zur Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur haben sollten.