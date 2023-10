Die Dorf- und Stadterneuerung stellt sich neu auf

Mit der neuen Dorf- und Stadterneuerung sollen die Gemeinden in Niederösterreich besser gefördert und unterstützt werden. „Damit sollen Dörfer und Städte unkompliziert, direkt und schnell erneuert werden“, verkündete Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf im Rahmen einer Pressekonferenz in Ober-Grafendorf. Die Gemeinde diente mit ihrem neu gestalteten Ortskern als Vorzeigeprojekt. Nun will sich die Organisation neu aufstellen. Die Schwerpunkte liegen auf neuen Fördermöglichkeiten und verbesserten Beratungen.

Mit Jahresbeginn 2024 können die 573 Gemeinden jährlich statt nur im Vierjahrestrakt ihre Projekte umsetzen. „Die Pausetaste gehört der Vergangenheit an. Die Erneuerung findet ab sofort ständig statt“, verkündet Pernkopf. Dafür wird das Budget von 3,6 Millionen auf 4,3 Millionen Euro erhöht. Es wird drei Förderschienen geben. Für kleinere Projekte, wie etwa Blumenrabatte oder Materl, stehen 2.500 Euro zur Verfügung. Für mittlere Projekte, wie Kulturvernetzung oder Begegnungszonen, können Gemeinden zweimal jährlich mit bis zu 20.000 Euro unterstützt werden. Für große Leuchtturmprojekte, wie die Ortsgestaltung in Ober-Grafendorf, können bis zu 325.000 Euro beantragt werden.

Auch neue Begleit- und Beratungsstrukturen wird es geben, erklärte Pernkopf: „Hier werden die Kräfte der Gemeindeberaterinnen und –berater der NÖ. Regional und der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich in der neuen Dorf-und Stadterneuerung gebündelt.“ Man werde einen einzigen Ansprechpartner für jede Gemeinde haben, der in allen Fragen und Ideen der Gemeinden mit seiner Expertise beratend und begleitend zur Seite steht. Insgesamt werde es 40 Gemeindeberaterinnen und -berater geben. „Nicht die Gemeinden und Vereine werden zu den Informationen geschickt, sondern die Beratung kommt zu den Gemeinden und Vereinen,“ kündigte Pernkopf an.

Zahl der Dorferneuerungsvereine soll sich erhöhen

Mit der neuen Dorf- und Stadterneuerung wolle man den Gemeinden mit ihren über 3.500 Katastralgemeinden bei ihren Projekten helfen, Dorferneuerungsvereine begleiten und das ehrenamtliche Engagement unterstützen und ausbauen. „Unser Ziel ist, die knapp 600 Dorferneuerungsvereine, die alleine im Vorjahr 85.000 ehrenamtliche Stunden geleistet haben, auf 1.000 auszubauen“, sagte Pernkopf abschließend.

Gemeindebund-NÖ-Präsident Johannes Pressl unterstrich in seinem Statement die Wichtigkeit der einfacheren, rascheren Unterstützung der Gemeinden, die Breitflächigkeit der Förderschienen und die Unterstützungsarbeit. NÖ-GVV-Präsident Rupert Dworak meinte: „Mit der Dorf- und Stadterneuerung Neu nehmen wir unsere Verantwortung als Politik wahr, um ein verbessertes Service für unsere Gemeinden und speziell für unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu bieten.“

Als Beispiel für ein gelungenes Dorferneuerungsprojekt diente Ober-Grafendorf. Bürgermeister Rainer Handlfinger (SPÖ) umriss das Projekt „neuer Dorfplatz“, das 2022 mit der „Goldenen Kelle“ ausgezeichnet wurde.