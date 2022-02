NÖ rüstet sich für flächendeckendes Wiener Parkpickerl

Ab 1. März gilt in ganz Wien eine Kurzparkzone, in der man nur als Hauptwohnsitzer samt Parkpickerl seinen PKW parken darf. Betroffen von der Einführung des flächendeckenden Parkpickerls ist allerdings nicht nur die Bundeshauptstadt selbst. Es stellt auch Niederösterreich vor große Herausforderungen – vor allem die rund 200.000 Menschen, die jeden Tag nach Wien in die Arbeit pendeln (Stand 2019). Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch Maßnahmen vorgestellt, die die Folgen das Parkpickerls für Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher abfedern sollen.

20.000 Pendler in NÖ von Ausweitung betroffen

Die Stadt Wien habe sich bei der geplanten Ausweitung des Parkpickerls nicht mit dem Land Niederösterreich abgestimmt. Schleritzko richtet hierbei auch harsche Worte an die Bundeshauptstadt: „Die Stadt Wien hat sich mit der Ausweitung dazu bekannt, die Situation für niederösterreichische Pendler zu erschweren.“

146.000 Menschen pendeln täglich mit dem Auto von Niederösterreich nach Wien, wo sie als Ärzte, Pfleger und Pädagogen auch in kritischen Bereichen arbeiten. Davon sind konkret rund 20.000 Pendlerinnen und Pendler von der Ausweitung des Parkpickerls direkt betroffen. „Diese Menschen werden ab 1. März ihren Arbeitsweg neu planen und denken müssen“, sagt Schleritzko. Um diese Menschen zu unterstützen, hat das Land gemeinsam mit den rund 42 direkt betroffenen Wiener Umlandgemeinden 30 Maßnahmen getroffen – fünf große Maßnahmen des Landes und 25 regionale Maßnahmen auf der Ebene der Gemeinden:

Ausweitung von Park-&-Ride-Anlagen sowie Bahn- und Busangebot

Erstens wird eine Informationskampagne gestartet. Ziel dabei ist es vor allem Bewusstsein für einen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu schaffen und Alternativen zum Auto aufzuzeigen. Dazu werden rund 250.000 Informationsfolder als Postwurf an Haushalte in den betroffenen Gemeinden gesendet. Auf der neuen Website zur Infokampagne www.wienpendeln.at kann man sich zudem über Tarife, Tickets, Kosten und Mobilitätstangebote informieren. Zweitens wird das Angebot an Park-&-Ride-Anlagen auf insgesamt 45.000 PKW- und 25.500 Zweirad-Stellplätze bis zum Jahr 2024 ausgeweitet. Das ist ein Plus von 3.000 PKW- und 1.500 Zweirad-Stellplätze.

Drittens wird das Bahnangebot stetig erweitert, „um auf das Mehraufkommen im Öffentlichen Verkehr zu reagieren“, sagt Schleritzko. Viertens wurden bereits Zusatzkilometer in Höhe von 730.000 km im Bus-Regionalverkehr bestellt, um das Angebot zu erhöhen. Und fünftens wird das Land auch die Pendlergaragen in Wien ausweiten. Das sind Parkkontingente des Landes Niederösterreichs in Wien, die von Pendlern angefragt werden können.

Gebührenfreie Kurzparkzone in Perchtoldsdorfer Ketzergasse

Von den 25 Regional-Maßnahmen haben die Perchtoldsdorfer Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) und die Schwechater Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) zwei vorgestellt. Kö kündigte an, dass die Ketzergasse in Perchtoldsdorf, die die Grenze zu Wien bildet, zu einer gebührenfreien Kurzparkzone mit einer Parkdauer von maximal 3 Stunden gemacht wird. Ausgenommen davon sind Anrainer, Firmen und deren Mitarbeiter, die eine Parkkarte gegen eine Verwaltungsabgabe von 23,80 Euro in der Marktgemeinde beantragen können.

Für Schwechat hob Baier insbesondere die „Tourismusparker“ (Fluggäste, die in Schwechat oder den Katastralgemeinden parken, um sich die Parkgebühren am Flughafen zu sparen) hervor. Hier wird es mit 1. März zusätzlich zu der blauen Stadtinnenzone auch „grüne Zonen“ geben, für die - auch in den Katastralgemeinden - Tickets zwischen einer halben Stunde oder einem ganzen Tag gelöst werden müssen. Anrainerparkbewilligungen um 95 Euro pro Jahr ermöglichen das Parken in allen grünen Zonen. Für Betriebe seien bis zu fünf Ausnahmegenehmigungen vorgesehen, berichtet Baier.

Befürchtet wurde im Zusammenhang mit der Kurzparkzonen-Ausweitung in der Bundeshauptstadt auch, dass viele Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen ihren Hauptwohnsitz nach Wien ummelden werden. Kö und Baier haben dazu bisher keine Wahrnehmungen gemacht, wie sie betonten.

Links