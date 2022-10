Klimatickets für die Ostregion werden billiger

Werbung

Am 26. Oktober feiert das Klimaticket Geburtstag. Kurz vor dem ersten Jubiläum verkündeten Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), dass die Regionaltickets für Niederösterreich günstiger werden.

Das Klimaticket "Region", mit dem man durch Niederösterreich und das Burgenland fahren kann, kostet ab 1. November 495 Euro (statt 550 Euro). Für Senioren und Jugendliche wird der Preis auf 372 Euro (statt 413 Euro) gesenkt.

Für das Klimaticket "Metropol-Region", mit dem man alle Öffis in NÖ, dem Burgenland und Wien nutzen kann, muss man künftig 860 Euro bezahlen (statt 915 Euro). Das Metropolticket Jugend und Spezial kommt auf 737 Euro (statt 778 Euro). Das Metropolticket Senior gibt es künftig um 607 (statt 648 Euro). Das bundesweite Klimaticket, mit dem man die Öffis in ganz Österreich nutzen kann, wird weiterhin 1.090 Euro kosten.

NÖ bekommt vom Bund 15 Millionen für Öffi-Ausbau

Das Geld für die Vergünstigung der Tickets kommt, wie Gewessler betonte, aus einem Topf, den der Bund den Ländern zum Öffis-Ausbau zur Verfügung stellt. Niederösterreich bekommt von diesen insgesamt 80 Millionen Euro 15 Millionen. Die werden zur Hälfte für die Verbilligung der Tickets und zur anderen Hälfte für den Infrastruktur-Ausbau verwendet, kündigte Schleritzko an.

Gaben die Vergünstigung der Klimatickets bekannt: Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Foto: NLK/Pfeiffer

All jene, die den Preis aufgeteilt auf jedes Monat bezahlen, erhalten ab November günstigere Rechnungen. Jene Öffi-Nutzer, die bereits alles auf einmal gezahlt haben, sollen sich an den VOR wenden, meinte VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. Sie bekommen die Differenz zurücküberwiesen.

"Einführung des Klimatickets war ein Erfolg"

In dem Pendler-Land Niederösterreich war die Einführung des Klimatickets aus Schleritzkos Sicht "ein Erfolg". Insgesamt haben, laut Gewessler, seit 26. Oktober 2021 180.000 Menschen ein Klimaticket für ganz Österreich gekauft. 120.000 Personen davon leben in der Ostregion. Rechnet man die Regions- und die Österreich-Tickets zusammen, gibt es in Niederösterreich bereits 85.000 Klimaticket-Besitzer. Dazu kommen 15.000 Jahres-Streckenkarten im Verkehrsverbund Ost-Region.

"Der Effekt der Einführung dieser Tickets ist also spürbar. Man kann von einer Steigerung der Dauerkartenbesitzer in Höhe von rund 40 Prozent ausgehen", resümierte der Landesrat.