Ab 2019 soll es in Niederösterreich ein neues Asylkonzept geben. FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl kündigt im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag ein ganzheitliches Konzept „mit Hausverstand“ an, das während des Sommers erarbeitet werde und zu Beginn 2019 in Umsetzung gehen soll.

Zukünftig muss sich jeder potenzieller Quartierbetreiber in Niederösterreich auf eine Gruppe von Asylwerbern – unbegleitete Minderjährige, körperlich oder psychische beeinträchtigte Sonderfälle oder gesunde Erwachsene – festlegen und ein dementsprechendes Konzept, das auch die Sicherheit umfassen soll, vorlegen.

„Außerdem muss Eigenverantwortung seitens der Flüchtlinge mit an Board sein“, betont Waldhäusl. So sollen die Bewohner etwa bei der Reinigung des Hauses mit einbezogen werden oder auch in der Küche und bei Integrationsmaßnahmen mithelfen. Unter diesem Aspekt startet im Herbst in Greifenstein (Bezirk Tulln) für rund 40 unbegleitete Minderjährige ein Pilotprojekt. Seit Anfang des Monats wird das Haus der österreichischen Jungarbeiterbewegung (ÖJAB) dafür saniert.

„In Niederösterreich wird es keine Integration ab dem ersten Tag geben“

Kinder bzw. Jugendliche sollten ab dem ersten Tag integriert werden, sagt Waldhäusl. Im Unterschied zum Rest der Flüchtlinge: „In Niederösterreich wird es keine Integration ab dem ersten Tag geben“, erklärt der Landesrat, dass es diese nur für Flüchtlinge mit einem positiven Asylbescheid oder wenn eine hohe Chance auf Ankerkennung bestehe, gebe.

Neben einer Vorschau nutzte Waldhäusl die Gelegenheit, um Bilanz seiner hunderttägigen Amtszeit als Landesrat zu ziehen: 403 Personen hielten sich, trotz Ablehnung ihres Asylantrags, weiterhin in Niederösterreich auf. Nun wurden sie aus der Grundversorgung entlassen und befinden sich im Abschiebungs-Prozess.

„221.000 Euro pro Monat erspart sich das Land Niederösterreich dadurch“, so Waldhäusl. „Geld, das denen zur Verfügung gestellt wird, die es wirklich brauchen.“ Durch den Umzug in Bundesquartiere und Rückkehrberatung sowie Abschiebungen ist die Anzahl der Personen mit negativem Asylbescheid in Niederösterreich in der Grundversorgung auf derzeit rund 50 bis 60 gesunken.

Als „Großbaustelle“ bezeichnet Waldhäusl das Asylheim St. Gabriel in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling). Mehr als 100 Polizeieinsätze hätten dort für Aufregung gesorgt, unter anderem eine Bluttat im Mai. Die zuletzt rund 110 Flüchtlinge wurden in andere Quartiere verlegt, aktuell befinden sich, laut Angaben Waldhäusls, 44 Personen dort.