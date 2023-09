Harald Sörös wird neuer Kommunikationschef der ÖVP NÖ

Mit 1. September tritt Matthias Zauner seine neue Aufgabe als Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich an. Der Nachfolger von Bernhard Ebner in dieser Funktion hat auch einen neuen Kommunikationschef - und der ist kein Unbekannter. Mit Harald Sörös wird am kommenden Montag ein Abteilungsleiter ins Amt kommen, der durch seine bisherige Tätigkeit als Pressesprecher im Innenministerium sowie als geschäftsführender Gemeinderat seiner Heimatgemeinde Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) viel Erfahrung mitbringt. Sörös folgt in dieser Funktion auf Günther Haslauer. Er wird am kommenden Montag, 4. September seine neue Funktion in der Volkspartei NÖ übernehmen.