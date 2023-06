Neue Ausbildungsschiene soll Kinderbetreuungsbedarf decken helfen

Die Kinderbetreuung in Niederösterreich ist gerade bei politischen Diskussionen immer wieder Thema. Im November 2022 wurde im Landtag die „blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive“, eine Bildungs- und Betreuungsoffensive für alle Kinder unter sechs Jahren, beschlossen. Eckpunkte der Initiative sind: Öffnung der Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren, kostenlose Vormittagsbetreuungs-Angebote, weniger Schließtage, ein flächendeckendes Nachmittagsbetreuungsangebot, kleinere Gruppengrößen in den Kindergärten und zusätzliche Fachkräfte.

Insgesamt besuchen derzeit über 70.000 Kinder aus Niederösterreich eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung. Bei Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren liegt die Betreuungsquote bei 98,3 Prozent. Berechnungen zufolge wird man bis zum Jahr 2027 zusätzlich bis zu 600 Elementarpädagoginnen und -pädagogen und bis zu 1.750 Betreuerinnen und Betreuer in Kindergärten und Kleinkindbetreuungseinrichtungen benötigen.

Kooperation mit AMS und Bildungseinrichtungen

Durch den hohen Bedarf an Betreuerinnen und Betreuern bedarf es auch einem dementsprechenden Angebot. Seit dem Beschluss der Offensive arbeitet das Land Niederösterreich gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und mit den Erwachsenenbildungseinrichtungen intensiv daran, ab Herbst 2023 neue und damit gute Rahmenbedingungen und Modelle im Bereich der Kinderbildung und -betreuung zu schaffen.

v.l.n.r.: Präsident Johannes Pressl (NÖ Gemeindebund), stellvertretende Landesgeschäftsführerin Sandra Kern (AMS NÖ), Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz und Präsident Rupert Dworak (NÖ Gemeindevertreterverband) arbeiten gemeinsam an besseren Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung. Foto: NLK Filzwieser

„Unser Ziel war es, eine einheitliche, qualitativ hochwertige und AQUA-förderfähige Ausbildung im Bereich Kinderbetreuung sicherzustellen, damit neue und geeignete Personengruppen gewonnen werden können und gleichzeitig den Gemeinden ein attraktives Modell zur Verfügung gestellt werden kann“, heißt es von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ).

Das Programm AQUA – Arbeitsplatznahe Qualifizierung - des Arbeitsmarktservice (AMS) NÖ ermöglicht arbeitslosen Personen während der Ausbildung eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes und eine Beihilfe zu den Kursnebenkosten durch das AMS NÖ. Während der Dauer der Ausbildung sind die Personen weiterhin beim AMS gemeldet und kranken-, unfall- und pensionsversichert. Das soll dazu dienen, attraktive Rahmenbedingungen für Quer- und WiedereinsteigerInnen in der Kinderbetreuung zu schaffen.

Dazu die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ, Sandra Kern: „Die Umsetzung der Qualifizierungsoffensive mit dem Modell der arbeitsplatznahen Qualifizierung schafft eine Win-Win-Situation für viele Seiten: Für jobsuchende Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die Betreuungseinrichtungen, die Personal suchen, für Eltern die mehr arbeiten wollen oder müssen und für den Wirtschaftsstandort NÖ. Das AMS sorgt für die Rekrutierung und Existenzsicherung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Programm.“

750 Millionen für Kinderbetreuungsoffensive

Für die „Blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive“ werden in den kommenden fünf Jahren bis zu 750 Millionen Euro investiert. 400 Millionen Euro kommen seitens des Landes und 350 Millionen kommen von den Gemeinden und Städten. In der letzten Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurden die ersten Bauprojekte für die Errichtung neuer Kindergarten- und Kleinkindgruppen beschlossen. Hierbei wurden auch die Fördersätze von 27 Prozent auf 48 Prozent erhöht.

„Der Ausbau der Kinderbetreuung in Niederösterreich mit einem bedarfsgerechten und wohnortnahen Angebot schafft Wahlfreiheit für die Eltern in Niederösterreich. In welcher Intensität sie dieses Angebot nutzen, liegt in der Entscheidung der Familien. Zugleich werden neue Arbeitsplätze im Bereich der Kinderbetreuung geschaffen“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz.