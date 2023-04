Niederösterreich wird eines der Pilotländer für die Pflegelehre

Schon im Vorjahr forderte Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) mehrmals den Start der Pflegelehre in Österreich. Der Ministerrat hat gestern den Weg dafür freigemacht. Die Pflege wird bald ein Lehrberuf. Das ist eine der Maßnahmen, durch die mehr Personal für den Beruf gewonnen werden soll. In den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg soll eine Pilotphase starten. Die Ausbildung soll dann nach spätestens sieben Jahren evaluiert werden.

Teschl-Hofmeister freut sich über die Entscheidung zur Pflegelehre: „Wir haben lange auf diesen wichtigen Beschluss gewartet. Umso wichtiger ist, dass nun rasch die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zu diesem Zweck erwarte ich auch eine umfassende Einbindung der Bundesländer, um größtmögliche Abstimmung sicherzustellen.“

Teschl-Hofmeister kritisiert „enges Zeitkorsett“

Christiane Teschl-Hofmeister betont, dass das Land nun seine Hausaufgaben erledige, damit die Pflegelehre im Herbst in Niederösterreich starten kann. Foto: NLK

Geplant ist der Start der Pflegelehre nämlich bereits im Herbst. „Eine Umsetzung bis Herbst ist aufgrund des engen Zeitkorsetts für alle Beteiligten äußerst fordernd. Vonseiten des Landes Niederösterreich und der Fachabteilung werden umgehend alle Hausaufgaben gemacht und notwendigen Schritte gesetzt, um den nächsten Schritt in der Ausbildung von Pflegekräften setzen zu können“, sagt Teschl-Hofmeister.

Mit der Pflegelehre soll man eine Ausbildung zur Pflegeassistenz beziehungsweise Pflegefachassistenz machen können. Erstere dauert drei Jahre, zweitere vier Jahre. Im Vollausbau soll es bis zu 1.000 Lehrlinge geben, berichtete ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch im Pressefoyer. Wie viele es in dem ersten Schritt in Niederösterreich sein werden, ist genau wie andere Details zu den Plänen noch offen.

Viele Bedenken begleiten das Vorhaben

Ohne Widerstände erfolgt die Umsetzung des Vorhabens jedenfalls nicht. Viele Vertreterinnen und Vertreter des Pflegebereichs äußerten in den vergangenen Jahren dazu ihre Bedenken – wie etwa hier. Umstritten ist das Vorhaben nicht zuletzt, weil Jugendliche erst ab 17 Jahren mit Menschen arbeiten dürfen. Daran soll laut Kocher auch nicht gerüttelt werden. In den ersten Jahren der Lehre könnten Unter-17-Jährige also nur für Hilfstätigkeiten eingesetzt werden.