Österreichische Bischofskonferenz zu Gast in Seitenstetten

Die Bischofskonferenz wird sich kommende Woche bei ihrer Frühjahrsvollversammlung mit dem Synodalen Prozess, dem Ständigen Diakonat und dem Wirken der Caritas befassen, berichtete die Kathpress am Mittwoch. Die viertägige Sitzung beginnt am Montag unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner im Bildungszentrum St. Benedikt beim niederösterreichischen Stift Seitenstetten.

Die Beratungen starten mit einem Studiennachmittag, an dem die Leitungsverantwortlichen der Caritas aus ganz Österreich teilnehmen werden, teilte der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipka, mit. Auch das Ständige Diakonat und sein Aufgabenprofil werden Thema sein. Derzeit wirken in Österreich rund 750 zumeist verheiratete Diakone. Auf der Agenda steht außerdem der Austausch über die aktuelle gesellschaftliche und kirchliche Situation. Der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, wird am Dienstagnachmittag mit den Bischöfen zusammentreffen.

Liturgischer Höhepunkt ist eine Festmesse am Dienstagabend in der Stiftskirche Seitenstetten, zu der alle Gläubigen eingeladen sind. Am Freitag, 17. März, wird Lackner bei einer Pressekonferenz in Wien über die Ergebnisse der Vollversammlung berichten.