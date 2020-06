Das sogenannte Basis-Budget sei "zwar nett, in Anbetracht der aktuellen Situation und der vorherrschenden sozialen Krise allerdings viel zu wenig". Die Freiheitlichen kündigten sieben Abänderungsanträge an, signalisierten aber dennoch ihre Zustimmung für den Voranschlag.

Der vorliegende Landeshaushalt - Einzahlungen von 6.329,2 Millionen Euro stehen Auszahlungen von 6.657,7 Millionen gegenüber - ist nach Ansicht von Landbauer eine "Mindestanforderung, die erfüllt worden ist". Tatsächlich brauche es jedoch "rasche und unbürokratische Soforthilfen" für jene, die infolge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung "geschädigt worden sind". Konkret forderte der FPÖ-Landesparteichef einmal mehr ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro für Familien mit Kindern, heimische Betriebe und für jene Arbeitnehmer, die ihren Job verloren haben.

Rund 200 Millionen Euro will Landbauer in den Gesundheitsbereich des Bundeslandes investiert wissen. Die Coronakrise habe Defizite vor allem im Bereich der Produktion von medizinischer Ausrüstung sowie von Medikamenten offenbart. Hier "sind wir in einem gefährlichen Ausmaß auf den internationalen Markt angewiesen", befand Landbauer. Gesetzt werden soll in diesen Sparten künftig auf Eigenproduktionen im Bundesland und gezielte Standortförderungen, "um geeignete Unternehmen anzusiedeln und zu halten". Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in allen Bezirken Niederösterreichs müsse zudem die Tagesklinik Gänserndorf "zu einem vollwertigen Landeskrankenhaus" ausgebaut werden.