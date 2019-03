Nachdem am vergangenen Freitag eine 24-jährige Salzburgerin von einem rechtsabbiegenden Lkw getötet wurde, wird der Ruf nach einem verpflichtenden Abbiegeassistenten für Lkw immer lauter. SPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Gerhard Razborcan fordert nun die Nachrüstung der 380 Lkw, die im NÖ Landesdienst im Einsatz sind. „Nachdem der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko angekündigt hat, die 380 Lkw nicht nachrüsten zu wollen, zeigt der aktuelle Fall, dass dies doch besser heute als morgen geschehen sollte. Hier muss es, der Sicherheit sowohl der gefährdeten Verkehrsteilnehmer als auch der Lenkern zuliebe möglich sein, Geld in die Hand zu nehmen, um Menschenleben zu schützen.“

Razborcan: "Geld kann nicht das Problem sein"

Die Kosten, die vom Büro von LR Schleritzko mit „deutlich über einer Million Euro“ beziffert wurden, dürfen in dieser Causa keinesfalls ein Problem darstellen, so Razborcan. Die zuständigen Stellen im Land müssten sich vielmehr Gedanken über Prioritäten machen: „Das Land NÖ gibt jährlich viele Millionen Euro an – ohne Frage wichtiger – Kulturförderung frei. Die Sicherheit unserer Bevölkerung muss uns im Gegensatz dazu aber mindestens genauso wichtig sein. Deswegen fordern wir vehement die Aufrüstung der 380 LKWs, die sich im Landesdienst befinden.“

Abschließend betont der SPÖ-Verkehrssprecher, dass es auch möglich sein müsse, entsprechende Förderungsmodelle vom Land auf die Beine zu stellen: „Wenn Betriebe willig sind, ihre Lkw-Flotte modern und auf Verkehrssicherheit bedacht, mit einem Abbiegeassistenten nachzurüsten, dann muss es hier auch entsprechende Unterstützung von Land und/oder Bund geben. Niederösterreich kann und soll hier zum Vorbild in Sachen Verkehrssicherheit werden. Allein der Wille ist hier entscheidet – und den fordern wir vom zuständigen Landesrat Schleritzko ein!“