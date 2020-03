„Die Corona-Krise legt das fehlende Krisenmanagement in der EU schonungslos offen“, betont der niederösterreichische EU-Abgeordnete Günther Sidl (SPÖ), angesichts der zahlreichen unkoordinierten Einzelaktionen der Mitgliedsstaaten. Sidl ist Mitglied im Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments. „Wir erleben gerade einen globalen Notstand, auf den wir nicht nur regional reagieren können. In den letzten Wochen war zu sehen, was passiert, wenn in einer solchen Situation eine koordinierende Stelle fehlt – es kommt zu zögerlichen, vereinzelten Aktionen, die nicht den vollen Nutzen entfalten können“, meint der Abgeordnete. Seine Lösung: die Einführung klarer Strukturen und entsprechender Kompetenzen für die Europäische Union.

„Egal ob es um Grenzschließungen, Flugverbote oder Gesundheitstests bei der Einreise geht - eine flächendeckende Wirkung kann hier nur durch die EU sichergestellt werden“, erklärt Sidl, der hierfür die entsprechenden Kompetenzen einmahnt: „Wir müssen aus der aktuellen Krise die richtigen Lehren ziehen. Natürlich sollen die Nationalstaaten weiterhin für die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger zuständig sein. Fragen, die den Personen- und Warenverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten betreffen, können wir in einer solchen Situation aber nicht Einzel-Interessen überlassen.“

"EU-Kommission muss Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Produkten sicherstellen"

Neben der Klärung der notwendigen Kompetenzen im Krisenfall spricht sich Sidl auch für Sofortmaßnahmen aus. „Jetzt geht es um Schadensbegrenzung. Die EU-Kommission muss die Versorgung mit Lebensmitteln und medizinischen Produkten in ganz Europa sicherstellen und schon jetzt die Koordination übernehmen", fordert der Abgeordnete. Die EU-Kommission habe jetzt endlich erste Schritte in diese Richtung gesetzt, aber das gehe noch nicht weit genug. "Die Ernennung eines Corona-Beauftragten ist der logische, nächste Schritt", unterstützt Sidl auch die Forderung von SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder.