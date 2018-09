Am Dienstag, 18. September, feiert NÖ Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes einen 65. Geburtstag. Für ihn die beste Zeit, seine Nachfolge zu regeln. „Nun ist es Zeit, die Weichen für die Zukunft der niederösterreichischen Land- und Forstwirtschaft neu zu stellen“, erklärt Schultes, der mit der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer NÖ am 3. Dezember sein Amt in jüngere Hände übergeben wird.

Als Nachfolger wurde vom Bauernbund Johannes Schmuckenschlager vorgeschlagen. Und auch der Weinbaupräsident und Nationalratsabgeordnete hat dann gleich doppelten Grund zum Feiern, denn er wird am 20. September 40 Jahre alt. „Ich habe mir als Bezirkskammerrat in der Bauernkammer Tullnerfeld meine ersten Sporen in der Agrarpolitik verdient.

Ich bin daher schon immer sehr eng mit der Thematik verbunden gewesen“, betont Schmuckenschlager. Als Obmann im NÖ Bauernbund wird Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf Schultes nachfolgen. Offizielle Wahl ist im März 2019.