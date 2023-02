Martin Eichtinger: "Es war eine Ehre für mich"

Werbung

Als Diplomat war er schon in Liechtenstein, in Washington, in Rumänien, in der Republik Moldau und in Großbritannien. Als Sekretär, Büroleiter und Kabinettchef hat er für Alois Mock, Maria Schaumayer und Martin Bartenstein gearbeitet. Und als Landesrat? Kümmerte sich Martin Eichtinger seit März 2018 um den Wohnbau und den Arbeitsmarkt, um die europäischen und die internationalen Beziehungen - und um die Natur in den Gärten Niederösterreichs.

Darum wird sich künftig ein anderer kümmern. Denn der gebürtige Grazer, der mit seiner Familie in Perchtoldsdorf lebt, wird nach Niederösterreichs Landtagswahl vom vergangenen Sonntag Niederösterreichs neuer Landesregierung nicht mehr angehören. Das hat die ÖVP, die zwei ihrer bisher sechs Regierungssitze verloren hat, gestern, Donnerstag, bekannt gegeben.

Für ihn, so Eichtinger im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre, "war es eine große Ehre und Freude", von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ins Team der NÖ Landesregierung geholt zu werden. Er habe diese Aufgabe "angenommen und mit entsprechender Demut erfüllt". Jetzt blicke er nach vorne. "Ich freue mich", so Eichtinger, der vor seinem Einzug in Niederösterreichs Landhaus drei Jahre lang österreichischer Botschafter in London war, "auf die neuen Herausforderungen, die auf mich zukommen."