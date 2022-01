„Erleichterungen bei Lehre wären unseriös“

„Berufsschüler werden in der Krise vergessen“: Das kritisiert Christoph Kornitzer aus Münchendorf (Bezirk Mödling). Der Schulsprecher einer Wiener Bildungsstätte schrieb deshalb einen „Notruf“ an Bildungsminister Martin Polaschek.

Christoph Kornitzer sieht Berufsschüler benachteiligt. Foto: privat

Darin fordert der 16-Jährige mehr Berücksichtigung seiner Mitschüler in Verordnungen und Erleichterungen in der Covid-Zeit. Konkret brauche es psychologische Hilfe. Zudem sollten Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung (LAP) in der Arbeitszeit stattfinden.

Der Landesschulsprecher für Berufsschüler, Sebastian Skof, kann das Schreiben seines Kollegen nur bedingt nachvollziehen. Er betont, dass es laufend Gespräche mit dem Ministerium und der Wirtschaftskammer gebe.

Sebastian Skof will mehr Vorbereitung für Lehrabschluss. Foto: LSV

Herausforderungen durch Corona sieht aber auch er – vor allem für Lehrlinge in von den Lockdowns betroffenen Branchen. Frisöre oder Gastro-Fachkräfte hätten „wertvolle Ausbildungszeit“ verpasst. Ausgleichen sollte man das mit längeren LAP-Vorbereitungskursen. Erleichterungen bei der Abschlussprüfung, wie sie Maturanten fordern, kommen aus Skofs Sicht für Lehrlinge nicht in Frage: „Die LAP ist ein Befähigungsnachweis. Den zu erleichtern, wäre unseriös“, sagt der 30-Jährige. „Wenn ein Mechaniker die Bremse nicht reparieren kann, sterben Menschen.“

Von der Abteilung Bildung in der WKNÖ heißt es, dass das Angebot zur LAP-Vorbereitung für alle Berufe überprüft werde. Die Lehrlinge haben aber auch in der Pandemie gute Ergebnisse abgeliefert, betont Abteilungsleiter Stefan Gratzl. Die Noten hätten sich bei angehenden Frisören oder Gastro-Fachkräften nicht verschlechtert. Vom Bildungsministerium wird betont, dass der Fokus auf allen Schülern gleichermaßen liege. Um Lehrlinge zu unterstützen, habe man etwa eine Infoline „Lehre statt Leere“ eingerichtet: 0800 220074