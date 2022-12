Acht Listen wollen zur Wahl antreten

Werbung

Bis heute, 23. Dezember, konnten Parteien und Listen ihre Wahlvorschläge für die Landtagswahl am 29. Jänner 2023 einbringen. Acht haben das getan. Die fünf Landtagsparteien, ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS kandidieren neuerlich niederösterreichweit. Neben ihnen wollen drei kleinere Gruppierungen ihr Glück versuchen. Große Chancen auf einen Einzug in den Landtag werden aber keiner von ihnen zugerechnet. Sie treten jeweils nur in einzelnen Wahlkreisen an.

Die einige Zeit durchaus als Konkurrenz zu den etablierten Parteien gefürchtete MFG „Menschen Freiheit Grundrechte“ hat nach parteiinternen Reibereien die für eine Kandidatur nötigen 50 Unterstützungserklärungen in fünf Bezirken geschafft. Sie wird mit Spitzenkandidatin Christine Lukaschek aus Fels am Wagram (Bezirk Tulln) in Baden, Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln auf dem Stimmzettel stehen.

Ex-MFGler gründeten die neue Liste „ZIEL“

Konkurrenz bekommt sie aus den (früheren) eigenen Reihen: Ehemalige MFG-Politikerinnen und Politiker haben sich zu einer neuen Liste zusammengeschlossen. Mit „Dein Ziel“ werden sie in Amstetten zur Wahl stehen. Angeführt wird die Liste von Wolfgang Durst, Stadtrat in Waidhofen/Ybbs. Er hatte mit der MFG bei der Gemeinderatswahl im Jänner rund 17 Prozent erreicht. Nach Streitigkeiten mit der Bundesführung kehrte er der Corona-Maßnahmen-Kritiker-Partei jedoch den Rücken.

Die „KPÖ Plus - offene Liste“ hat die nötigen Unterschriften in vier Bezirken erreicht: Amstetten, Bruck/Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt. Als Thema nennen die Kommunistinnen und Kommunisten die sozial-ökologische Wende. Sie wollen sich für soziale Verbesserungen und die Klimawende einsetzen, wenn sie am 29. Jänner gewählt werden.

Landeswahlbehörde prüft die Wahlvorschläge

Ob die Parteien und vor allem die kleineren Listen tatsächlich zur Wahl antreten, wird sich jedoch erst zeigen. Die vorliegenden Vorschläge werden nun auf ihre Gültigkeit geprüft. Nach der Sitzung der Landeswahlbehörde am 28. Dezember (nach Redaktionsschluss) ist endgültig fix, wer am 29. Jänner zur Wahl steht.

Bei der Landtagswahl 2018 traten neben den fünf Landtagsparteien noch „WIR für NÖ“ und die Christliche Partei Österreich (CPÖ) an. Die ÖVP holte die Absolute Mehrheit, die SPÖ landete auf dem zweiten, die FPÖ auf dem dritten Platz. Damals durften auch Zweitwohnsitzer noch ihre Stimme abgeben. Das ist nach einer Wahlrechtsänderung im Februar Geschichte. Wie viele Menschen diesmal wahlberechtigt sind, steht ebenfalls am 28. Jänner fest.