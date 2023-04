Wudy kritisiert Aussage, dass es keine Einzelordinationen mehr brauche

Werbung

Das Gesundheitssystem brauche „einen kompletten Umbau – weg von den Einzelärzten hin zu Versorgungszentren“: Mit diesen Worten wird der stellvertretende ÖGK-Obmann Andreas Huss in einem Artikel in den Oberösterreichischen Nachrichten zitiert. In dem Bericht fordert er einen „kompletten Umbau des Gesundheitssystems“.

Max Wudy ärgert das Ganze massiv, in einem offenen Brief antwortet er unter anderem: „Primärversorgung ist kein Haus, kein Zentrum, sondern wohnortnahe, niederschwellige Betreuung der Patientenschaft. Dies ist in einem ruralen Land wie Österreich nur durch ein Miteinander von Zentren, Gruppenpraxen, Einzelordinationen und neuen Praxisformen, die noch zu entwickeln sind, zu gewährleisten.“

Und weiters: „Ja, nur ein umfassender Strukturwandel kann unser Gesundheitssystem retten. Aber dieser muss viel mehr sein, als die reflexhafte Forderung nach mehr Zentren und die Abschaffung der frei niedergelassenen Ärzteschaft im Kassensystem. Wir brauchen vielmehr ein Mit- und kein Nebeneinander sämtlicher Einrichtungen, egal ob extra- oder intramural, egal ob Einzel- oder Gruppenpraxen, oder aber auch Zentren. Was wir aber vor allem brauchen, ist die Bereitschaft der Politik, der Sozialversicherungen und auch der gesamten Ärzteschaft, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen und neu durchzustarten.“

Zum Thema Ärztemangel schreibt der Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte Niederösterreich: „Die Forderung nach zusätzlichen 500 Kassenarztstellen ist eine langjährige Forderung der Ärztekammer. Man muss allerdings nicht demographisch ausgebildet sein, um zu erkennen, dass dies zu wenig ist. Diese Erhöhung entspricht gerade zwölf Prozent, obwohl der Anteil der Bürger über 60 Jahre um mehr als das Dreifache gestiegen ist ...“ Der Allgemeinmediziner fordert: „Bundesweit brauchen wir mindestens 1.500 bis 2.500 Kassenstellen mehr, denn die Überlastung der Kolleginnen und Kollegen ist momentan einfach zu groß!“

„Überspitzt formuliert“

Im Gespräch mit den Niederösterreichischen Nachrichten bezeichnet der stellvertretende ÖGK-Obmann Andreas Huss die Aussagen in dem Interview der Oberösterreichischen Nachrichten als „überspitzt formuliert“. Er betont, dass es auch in Zukunft Einzelarztpraxen geben werde und geben müsse.

Das Ziel sei es aber, Spitalsambulanzen zu entlasten und dabei spielen Gruppenpraxen und Primärversorgungszentren eine wichtige Rolle, meint er. Alleine schon, weil sie erweiterte Öffnungszeiten hätten. Außerdem geht Huss davon aus, dass gerade viele junge Ärztinnen und Ärzte keine Einzelordinationen mehr führen wollen, sondern als Angestellte mit geregelten Arbeitszeiten arbeiten wollen.