Ein Antrag für die dafür notwendige Änderung der Geschäftsordnung wurde von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS bereits eingebracht. Dieser soll noch vor dem Sommer dem Landtag zum Beschluss vorgelegt werden, informierte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) am Dienstag.

"Neben der Beiziehung von Expertinnen und Experten soll grundsätzlich auch die Beschlussfassung im Wege von Videokonferenzen möglich werden", betonte Wilfing in einer Aussendung.

Bereits jetzt sei es aufgrund einer Präsidialvereinbarung möglich, dass die Vertreter des Rechnungshofes per Videokonferenz an Ausschusssitzungen teilnehmen können. Das habe sich in der Praxis bewährt, weil es Zeit und Kosten spare. Damit die gesamte Sitzung eines Ausschusses künftig im Rahmen einer Videokonferenz über die Bühne gehen kann, muss das Ansuchen an den Präsidenten vom jeweiligen Ausschussvorsitzenden im Einvernehmen mit allen Mitgliedern gestellt werden, sieht der eingebrachte Antrag vor.

Möglichkeiten wie Videokonferenzen könnten "die Handlungsfähigkeit des Landtages erweitern", befand Wilfing. Beispielsweise könnten so Fachexperten bei Bedarf einfacher zu Ausschüssen hinzugezogen werden, um deren Expertise für die Landtagsarbeit nutzbar zu machen.