Durch die Umstellung in der Buchhaltung werden "Finanzen noch transparenter dargestellt", betonte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Montag vor Journalisten.

Für Grundlage für die neuen Regeln ist die vom Finanzministerium erlassene Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015, die statt der Kameralistik eine doppelte kommunale Buchführung ab 2020 vorschreibt.

Schleritzko: "Komplexes und forderndes Projekt"

Aufgrund dieser Verordnung müssen auch Landesgesetze novelliert werden - in Niederösterreich werden die Gemeindeordnung und das Stadtrechtsorganisationsgesetz, das für die vier Statutarstädte St. Pölten, Wiener Neustadt, Krems und Waidhofen an der Ybbs gilt, geändert. In diesen Tagen startet die Begutachtung, der Beschluss ist für die Landtagssitzung am 13. Dezember geplant.

"Es wird eines der ganz großen neuen Regelwerke", sagte Gemeindebundpräsident Alfred Riedl am Montag in St. Pölten. Auf die Gemeinden komme viel Arbeit zu, sprach Schleritzko von einem "komplexen und fordernden Projekt". Künftig müssen etwa Immobilien und Gemeindestraßen bewertet werden, zudem sind neue EDV-Programme nötig.

Die Gemeinden sollen bei der Umstellung begleitet werden, kündigten Schleritzko und Riedl an. Über die Kommunal Akademie werden Schulungen angeboten, die sich etwa an Amtsleiter, Gemeindemitarbeiter, Bürgermeister und Mandatare richten. Außerdem wird eine App zur Bewertung von Straßen zur Verfügung gestellt.

Statt eines ordentlichen und außerordentlichen Haushalts gibt es künftig einen integrierten Dreikomponentenhaushalt. Dieser besteht aus einem Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen unabhängig von der tatsächlichen Zahlung, einen Finanzierungshaushalt, der tatsächliche Ein- und Auszahlungen umfasst und einen Vermögenshaushalt, der den Vermögensbestand und dessen laufende Änderung abbildet.

Das neue Regelwerk helfe dabei, "Konsolidierungsbedarf frühzeitig zu erkennen", sagte Riedl. Die Debatte sei in der Vergangenheit oft über Schulden geführt worden, nicht über Nachhaltigkeit und Vermögen. Schleritzko nannte die "Stärkung der Gemeindeautonomie" als wichtigen Punkt. So müssen künftig etwa Projekte wie Abwasserbeseitigungsanlagen nicht mehr vom Land genehmigt werden.

Auch das Land ist von der Umstellung betroffen. "Erstmals werden die Finanzhaushalte der Bundesländer wirklich vergleichbar", sagte Schleritzko. Der erste Budgetvoranschlag nach der neuen VRV wird im Juni 2019 im Landtag diskutiert.