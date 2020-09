Bei der Verkehrslandesräte-Konferenz morgen, Freitag, hätte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) erstmals mit den politischen Vertretern der Länder über das 1-2-3-Öffi-Ticket sprechen sollen. Nun wurde die Konferenz abgesagt. Auch eine Videokonferenz als Alternative soll bisher abgelehnt worden sein. Aus Niederösterreich kommt dazu Kritik.

"Das bedeutet auch eine Verzögerung für das 1-2-3-Ticket", heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Seitens der Länder hätte man sich Klärung vieler offener Fragen durch die ebenfalls anwesende Bundesministerin Leonore Gewessler erwartet:

„Die Konferenz hätte uns einen großen Schritt in Richtung einer Lösung in Sachen 1-2-3-Ticket bringen können, da es das erste Treffen zwischen Bundesministerin und der Runde der Ländervertreter gewesen wäre. Es ist aus unserer Sicht wichtig, diese Konferenz so rasch als möglich nachzuholen, um Antworten auf offene die Fragen zu erhalten“, so die Verkehrslandesräte Ludwig Schleritzko (NÖ), Heinrich Dorner (Burgenland), Sebastian Schuschnigg (Kärnten), Günter Steinkellner (Oberösterreich), Stefan Schnöll (Salzburg), Anton Lang (Steiermark) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Bund muss für Ausfinanzierung des Projektes sorgen"

Auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, zuständig für Verkehrsrecht in Niederösterreich und Landesparteivorsitzender der SPÖ-NÖ, sieht Gewessler gefordert aufs Tempo zu drücken: „Die Absage der Verkehrslandesreferenten-Konferenz und das damit verbundene weitere Hinauszögern gefährdet dieses zentrale Projekt für die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs. Es geht hier um die Leistbarkeit und preisliche Konkurrenzfähigkeit des Öffentlichen Verkehrs – das 1- und 2-Euro-Ticket sind dabei die essentiellsten Bestandteile.“

Bundesministerin Gewessler sei gefordert rasch für Finanzierungsklarheit und Maßnahmen zum Ausbau der Infrastruktur zu sorgen, wie es alle Bundesländer selbstverständlich fordern. „Der Bund muss für die Ausfinanzierung des Projektes sorgen. Außerdem muss umgehend eine Vernetzung der Verkehrsverbünde angegangen werden.“ Abschließend fordert Schnabl die Prüfung, ob das 2-Euro-Ticket pro Tag der Einfachheit halber gleich für Verkehrsverbünde - und nicht starr an Bundesländer-Grenzen gebunden - gelten könnte. Dies würde für jene, die durch drei Bundesländer pendeln müssen, eine weitere Ersparnis und für das System eine massive Vereinfachung darstellen.