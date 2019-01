„Wir haben den Förderdschungel durchforstet und effizient und klar gestaltet, damit es in Zukunft für Studenten und Lehrlinge eine bessere Übersicht gibt“, verkündet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Neuordnung der NÖ-Landesstipendien. Konkret gibt es künftig drei Bereiche: die bewährten Sozialstipendien und Top-Stipendien für entsprechende Leistungen sowie die Stipendien für die Karl Landsteiner Privatuniversität (KLPU) für Gesundheitswissenschaften am Campus Krems. Hier will man mit einigen Neuerungen vor allem dem steigenden Bedarf an medizinischem Fachpersonal Rechnung tragen.

So wird das Land sozial bedürftige KLPU-Studenten noch besser unterstützen und künftig 80 statt bisher 50 Prozent der Studiengebühren von 7.500 Euro pro Semester übernehmen. Darüber hinaus können sich besonders erfolgreiche Studenten mit einem Leistungsstipendium 20 Prozent der Studiengebühren zurückholen. „Das heißt, ein guter Student aus einem sozial benachteiligten Elternhaus kann die gesamten Studiengebühren refundiert bekommen“, betont die Landeshauptfrau.

Damit soll vor allem für den Eigenbedarf an Ärzten in Niederösterreich ausgebildet werden. Denn Medizin-Absolventen der Karl Landsteiner-Uni können sich im Nachhinein sechs Jahre lang (das entspricht der Mindeststudiendauer) pro Jahr 20 Prozent der Studiengebühren zurückholen, wenn sie ihren Dienst in Niederösterreich verrichten.

Die Top-Stipendien des Landes werden vor allem für besondere Leistungen vergeben. Bei Studenten, aber auch bei den Lehrlingen, für die im Jahr 2017 die Begabtenförderung 1.529 Mal bewilligt wurde. Ebenso soll das Stipendium Anreiz für Frauen in technischen Berufen sein oder zu Auslandsaufenthalten motivieren. Geld gibt es auch für eingereichte Abschlussarbeiten, die für das Land NÖ einen Mehrwert bieten.

Insgesamt vergibt das Land Förderungen in der Höhe von bis zu drei Millionen Euro. Allgemeine Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Niederösterreich. Demnächst sollen die neuen Stipendien auf einer eigenen Online-Plattform abrufbar sein.

Eine Übersicht der NÖ-Landesstipendien findet ihr hier: