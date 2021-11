Ärzte und Opposition kritisieren "zu spätes Handeln" der Regierung

Das Land wird erneut für drei Wochen zugesperrt. Ab Montag gilt, wie berichtet, wieder ein Lockdown. Außerdem verordnet die Bundesregierung eine Covid-19-Impfpflicht. Gelten soll diese ab 1. Februar. Die Reaktionen dazu fallen unterschiedlich aus: Experten etwa von der Ärztekammer begrüßen die Maßnahmen, wie die Oppositionsparteien üben aber auch sie Kritik am "zu zögerlichen Handeln der Bundesregierung".

Johanna Mikl-Leitner APA/GEORG HOCHMUTH

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die die bundesweit beschlossen Maßnahmen mitgetragen hat, betont die Notwendigkeit einer Impfpflicht: „Es ist ein unhaltbarer Zustand, wenn uns die mangelnde Impfbereitschaft einiger von Lockdown zu Lockdown führt - und damit zu Einschränkungen für alle. Dem Spuk muss jetzt ein Ende gesetzt werden - und zwar garantiert und abgesichert. Und das gelingt nur mit einer generellen Impfpflicht. Das ist notwendig, damit wir endgültig rauskommen aus dieser unerträglichen Lockdown-Spirale.“

Franz Schnabl APA/GEORG HOCHMUTH

Die SPÖ äußert Kritik am zu zögerlichen Handeln der Bundesregierung: „Eines ist klar: Es ist keine populäre Maßnahme. Niemand will schon wieder – zum vierten Mal – massiv in seinen Lebensgewohnheiten eingeschränkt werden. Aber Österreich ist mittlerweile eines der Länder weltweit mit den höchsten Inzidenzen. Dass wir nun bereits zum vierten Mal innerhalb von zwei Jahren in einen Lockdown schlittern, ist die alleinige Schuld einer Bundesregierung, die sich seit Monaten nicht einig ist und seit Koalitionsbeginn Umsetzungskompetenz vermissen lässt", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter und SPÖ-NÖ-Vorsitzender Franz Schnabl. Gleichzeitig appelliert er, dass es höchst an der Zeit sei, dass die Bundesregierung den Empfehlungen der Experten folge.

Indra Collini Erich Marschik

„Der neuerliche Lockdown zeigt, dass das Krisenmanagement der Regierung versagt hat. Die Leidtragenden sind die Unternehmen, die Kinder, ihre Eltern und die Menschen im Allgemeinen, die zunehmend das Vertrauen verlieren. Gerade deshalb ist es unverständlich, warum man lieber die hohen Kollateralschäden und Kosten des Lockdowns in Kauf nimmt, anstatt mehr Menschen mit Anreizen zur Impfung zu bringen", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Jetzt müsse der Booster-Turbo gezündet werden, darüber hinaus seien die PCR-Testkapazitäten auszubauen.

Gerrit Loibl Raimo Rudi Rumpler

Die Ärztekammer, die sich bereits vor den Maßnahmen für eine Impfpflicht ausgesprochen hat, begrüßt die Einführung jener genau wie den Lockdown. "Dennoch werden sie für manche Erkrankte leider zu spät kommen", sagt Mediziner Gerrit Loibl, Vizepräsident der NÖ Ärztekammer. Die Mediziner seien froh, dass sich die Bundesregierung "endlich dazu durchgerungen hat, verschärfte Maßnahmen zu setzen". Bis man die Auswirkungen in den überfüllten Spitälern sehen kann, werde es aber für viele Menschen zu spät sein. Außerdem ist die Ärztekammer skeptisch, ob die Lockdown-Dauer von drei Wochen ausreichen wird, "um eine Kehrtwende einzuleiten". Zu spät ist für die Ärzte auch das Inkrafttreten der Impfpflicht: „Warum diese allerdings erst ab Februar gelten soll, ist unverständlich und viel zu spät“, sagt Loibl.

Udo Landbauer FPÖ Niederösterreich

Heftige Kritik kommt zum Lockdown und der Impfpflicht erwartungsgemäß aus der FPÖ. „Anstatt endlich einzugestehen, dass man vor Monaten falsch abgebogen ist, treibt die Regierung die Hetzjagd gegenüber Ungeimpften auf die Spitze der Menschenverachtung“, sagt FPÖ Landespartei- und Landtagsklubobman Udo Landbauer. „Der Lockdown und sämtliche Zwangsmaßnahmen seien „eine Bankrotterklärung für die vielfach propagierte Wirkung der Impfung“. Gleichzeitig spricht er von „einem Betrug an allen Geimpften“. Mikl-Leitner sieht Landbauer, der auch die Umsetzung der Impfpflicht in Frage stellt, als „treibende Kraft für die Zwangsimpfung“.

WBNÖ/Monihart

"Rasch und unbürokratisch" fließen müssen nun die Wirtschaftshilfen für Unternehmen, betont Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die Ankündigung eines neuen Lockdowns ziehen den Betrieben den Boden unter den Füßen weg. Der Wirtschaftsbund NÖ appelliert außerdem an alle Marktteilnehmer auf Zusammenhalt und Fairness in dieser Krise: „Es ist nun wichtig, dass jene Unternehmen die weiter geöffnet halten dürfen, sich fair gegenüber all jenen verhalten, die schließen müssen. Das betrifft beispielsweise die Einhaltung der Sortimentsbeschränkungen im Lebensmittelhandel“, sagt WBNÖ-Direktor Harald Servus.

Klaus Schneeberger NOEN

ÖVP-Landtagsklubobmann und Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger betont, dass es ihn „wütend macht, dass nun auch Geimpfte wieder in den Lockdown müssen“. Der eingeschlagene Weg sei aber alternativlos. Er sei zuversichtlich, dass man das gemeinsam meistern werde und ruft zur Impfung auf.