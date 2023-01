SPÖ fordert solidarisches, transparentes Gesundheitssystem

Werbung

LH-Stellvertreter und SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl sprach Medienberichte über gesperrte Betten, Ärztemangel oder geschlossene Stationen in NÖ an, und forderte eine “akute Entlastung” der Spitäler. Schnabl schlägt vor, das Bundesheer für einen Assistenzeinsatz in den niederösterreichischen Spitälern anzufordern. Die Soldaten könnten logistische Tätigkeiten übernehmen, um die Spitalsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu unterstützen. Zum Beispiel durch den Transport von Patientinnen und Patienten von einer OP zurück ins Zimmer. “In manchen Krankenhäusern müssen das die Ärztinnen und Ärzte selbst erledigen”, so der SPÖ-Spitzenkandidat. Dadurch gehe wertvolle Zeit für Pflege und Behandlung verloren.

Aktuell gebe es keine gesetzliche Grundlage für so einen Assistenzeinsatz. Aber die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass das grundsätzlich möglich sei. Außerdem fordert der LH-Stellvertreter auch eine Freistellung junger Menschen vom Präsenzdienst, die eine Pflegeausbildung machen oder Medizin studieren. Schnabl betonte, Niederösterreich “brauche keine Fake News, sondern Ideen.”

Gemeinden müssen “um Ärztinnen und Ärzte keilen”

Der Präsident des Gemeindevertreterverbands NÖ, Rupert Dworak, hob hervor, dass die Gemeinden 50 Prozent der Kosten für die Erhaltung der Krankenanstalten und 50 Prozent der Kosten für die Finanzierung der Pflege tragen. Das seien fast 830 Millionen Euro für das Jahr 2023. Dafür erwarte Dworak ein System, das funktioniert. Aktuell müssten ihm zufolge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister selbst mithelfen, die regionale Gesundheitsversorgung zu sichern, “in dem sie beispielsweise Ordinationen zur Verfügung stellen, oder um Kassenärztinnen und -Ärzte für ihre Gemeinden keilen”. Das fiele beides nicht in ihre Zuständigkeiten.

Die stv. Landesparteivorsitzende und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig führte das - wie auch viele andere akute Probleme - auf einen fehlenden Gesamtplan für die Gesundheitsversorgung in NÖ zurück. Ein sogenannter standortgenauer Bettenplan hätte schon 2019 als Teil des “Regionalen Strukturplans Gesundheit” angelegt werden sollen. Dieser sei aber von der ÖVP noch immer nicht umgesetzt worden, obwohl Königsberger-Ludwig ihn “sehr oft angefordert” habe.

Für die Gesundheitslandesrätin würde ein solcher Plan, der gemeinsam mit der Ärztekammer und den Gemeinden ausgearbeitet werden sollte, “extrem helfen”. Der Bettenplan würde mehr Transparenz und Sicherheit für das Personal aber auch für die Bevölkerung bieten. Königsberger-Ludwig erklärte, dass sie sich für NÖ ein solidarisches Gesundheitssystem wünsche, “unabhängig vom Einkommen und möglichst wohnortnah.”