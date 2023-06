Mikl-Leitner will Zugangsbeschränkung für Deutsche an Österreichs Unis

Niederösterreich fehlen die Ärztinnen und Ärzte. Ein Grund dafür sind laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) viele ausländische Studierende, die nach ihrer Ausbildung in ihre Heimat zurückgehen. Bei einer Pressekonferenz sprach sie davon, dass rund 35 Prozent der 15.380 österreichischen Medizin-Studierenden aus dem Ausland kommen. Gerade von den deutschen Studierenden an österreichischen Medizin-Unis verlassen rund drei Viertel Österreich nach ihrer Ausbildung wieder. Ein Dorn im Auge sind Mikl-Leitner vor allem deutsche Studierende, die in Österreich ihre Ausbildung machen, weil sie in ihrem Heimatbundesland nicht den dafür notwendigen Noten-Durchschnitt (Numerus Clausus) erreicht haben. „In Österreich finanzieren wir hunderten Numerus-Clausus-Flüchtlingen aus Deutschland das Medizinstudium, die dann mehrheitlich wieder nach Deutschland zurückkehren. Und das wohlgemerkt bei Kosten von mindesten 360.000 Euro per Studienplatz in Mindestzeit. Dabei brauchen wir unsere Studienplätze für unseren Mediziner-Nachwuchs mehr als dringend“, meint Mikl-Leitner.

Sie will den Zugang zu Österreichs Universitäten für Deutsche nun einschränken. Dazu präsentierte Mikl-Leitner mit dem Europarechtsexperten der Universität Innsbruck, Walter Obwexer, ein Gutachten. Das besagt, dass Zugangsbeschränkungen des Heimatlandes auf ausländische Studierende in Österreich angewendet werden dürfen. Würde der Bund das im Universitätsgesetz anwenden, dürften Deutsche also auch in Österreich nur studieren, wenn sie bei ihrem Abitur den in Deutschland vorgegebenen Numerus Clausus erreicht haben.

Möglich ist diese Einschränkung trotz geltenden EU-Rechts, laut Obwexer, weil Österreich in der Lage sei, nachzuweisen, dass es im Bereich der Humanmedizin eine Mangel habe. Immerhin würde man derzeit jährlich etwa 270 ausgebildete Mediziner "verlieren", die wieder "nach Hause" gingen. Er argumentierte, dass es deshalb eine "besondere Universitätsreife" brauche. Der Europarechtsexperte führte zudem die Möglichkeit einer "Tätigkeitsverpflichtung" im österreichischen Gesundheitssystem für einige Jahre an. So lange es einen Medizinermangel gebe, sei eine Zugangsbeschränkung für Deutsche auch aus EuGH-Sicht vertretbar. Dennoch sei zweitere Variante beschränkender als die Argumentation mit der "besonderen Universitätsreife", die Obwexer deshalb für den ersten Schritt bevorzuge.

Das Gutachten stelle das Land nun dem Bund zur Verfügung, betonte Mikl-Leitner. „Und wir erwarten uns, dass man daraus rasch die richtigen Schlüsse zieht. Damit kann aus meiner Sicht mit einer vernünftigen Portion politischen Willen, das Ende der Numerus-Clausus-Flüchtlinge bereits ab dem Wintersemester 2024/25 besiegelt werden“, meint Mikl-Leitner.