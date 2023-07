NÖ-Apothekerkammer-Präsident Haberfeld: „54 Stunden zu 20 Stunden“

„54 Stunden zu 20 Stunden, so lautet das Verhältnis der durchschnittlichen Öffnungszeiten einer öffentlichen Apotheke zu jenen einer ärztlichen Kassenordination. Eine ärztliche Notabgabestelle für Medikamente, auch ärztliche Hausapotheke genannt, kann die Leistungen einer öffentlichen Apotheke in keinster Weise kompensieren. Vielmehr führt der Ausbau des Netzes derartiger Notabgabestellen dazu, dass öffentliche Apotheken schließen müssen, weil sie wirtschaftlich nicht mehr existieren können“, kontert Heinz Haberfeld, Präsident der Apothekerkammer Niederösterreich den (neuerlichen) Vorstoß der Ärztekammer, durch den finanziellen Anreiz der Hausapothekenführung den Beruf des Landarztes attraktiver zu machen. Derartige Arzneimittel-Notabgabestellen sind für die Ärzte bis zu 50 Prozent umsatzrelevant.

Mit dem Konstrukt der ärztlichen Hausapotheke habe Österreich sowieso eine Quasi-Alleinstellung in der Europäischen Union, betont Haberfeld: „Mehr als 95 Prozent aller derartigen Notabgabestellen in der EU befinden sich in Österreich.“ Nicht zuletzt gebe es eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, dass ärztliche Hausapotheken ein reiner „Notapparat“ seien. „Im Sinne der Versorgungssicherheit der Bevölkerung gibt es von Seiten der Apothekerschaft daher ein klares Nein zum Ausbau von ärztlichen Notabgabestellen.“