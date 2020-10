"Aktuell sind die Online-Kontrahierungen noch gering", sagt Agrana-CEO Johann Marihart, aber "wir gehen davon, dass die 38 Tausend Hektar erreicht werden können." Der Zuckerkonzern verhandelt noch bis Mitte November über die notwendigen 38 Tausend Hektar Rübenanbaufläche.

Es habe bereits Webinare mit hunderten Interessenten gegeben, sagt Marihart. Außerdem werden auch auf Rübenlagerplätzen Infoveranstaltungen durchgeführt, wo man sich über die Wiederanbauprämie in der Höhe von 250 Euro pro Hektar Schadfläche informieren kann.

Wegen der stark gesunkenen Zuckerrübenanbaufläche in Österreich hatte Ende August der Agrana-Konzern das Aus der Rübenzuckerfabrik in Leopoldsdorf im Jahr 2021 angepeilt. Die Agrana – mit ihrer Flagschiff-Marke Wiener Zucker – betreibt in Tulln und Leopoldsdorf die zwei einzigen Zuckerfabriken in Österreich.

Knapp 750 Stellen weniger

Die Agrana hat im Vergleich zum Vorjahr rund 750 Stellen in den Segmenten Frucht, Stärke und Zucker abgebaut. Mit dem ersten Halbjahr 2020 beschäftigt der Konzern 9.150 Mitarbeiter. Das geht aus dem 1. Halbjahresbilanz-Bericht hervor. "Unsere Personalstände schwanken vorallem wegen der Saisonarbeiter", begründet CEO Marihart. Außerdem habe es im Fruchtbereich einen Personalabbau durch Sparmaßnahmen gegeben.

Auf eine APA-Frage, ob ein schon länger anvisierter Kauf einer serbischen Zuckerfabrik in Kürze anstehe, gibt sich Marihart verhalten: "Der Zeitpunkt ist noch immer nicht der geeignete."

CEO Mariharts Zukunft ungewiss

Agrana-Geschäftsführer Johann Marihart ist noch bis Ende März 2021 als Vorstand bestellt. Ob sein Vertrag verlängert wird, sei einzig und allen Entscheidung des Aufsichtsrats. "Wenn wir nicht außerordentlichen Themen haben, ist das auch meine letzte Pressekonferenz, an der ich teilnehmen werde", sagt Marihart abschließend.

Rettungsaktion mit Bund, Land und Bauernverband

Am "Zuckerrübengipfel" Anfang September haben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP), Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart und Rüben-Bauernverband-Chef Ernst Karpfinger einen "Pakt zur Rettung des heimischen Zuckers" unterzeichnet.

Agrana zahlt das Saatgut, das für den Wiederanbau verwendet wird. Die Kosten für die Wiederanbauprämie teilen sich hingegen der Bund und die betroffenen Bundesländer. Die Prämie werde das Risiko für die Rübenbauern minimieren. Ziel des Pakts sei, die Versorgungssicherheit in Österreich mit Zucker sicherzustellen, sagte nach dem "Rübengipfel" Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.

