Rund ein Viertel der österreichischen Zuckerrübenanbaufläche wurden heuer bereits vernichtet. Schuld daran tragen die extreme Trockenheit im Frühjahr und der Befall des Rüsselkäfers. Der Ministerrat hat anlässlich eines „Rübengipfels“ ein Sieben-Punkte-Agrarpaket geschnürt, um die heimischen Bauern im Kampf gegen die Schäden des Klimawandels zu unterstützen.

So soll etwa der Steuersatz für die Hagelversicherung in Höhe von 0,02 Prozent einheitlich für alle landwirtschaftlichen Elementarrisikoversicherungen gelten. Bisher unterlagen die Prämien von Agrarversicherungen der allgemeinen Versicherungssteuer von elf Prozent. Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig zeigt sich erfreut über die Maßnahme, die mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten soll. Viele Landwirte hätten aufgrund der hohen Kosten auf eine Versicherung verzichtet, so Totschnig. Auch die Einführung einer steuerlichen Risikoausgleichsrücklage ist vorgesehen.

"Das Paket stellt eine wichtige Hilfe da"

Zudem dürfen Zuckerrübenbauern alternativ mehr Mais und Getreide anbauen, um Ertragsausfälle zu mindern. Weiters wird der Anbau von einjährigen statt normalerweise zweijährigen Biodiversitätsflächen nachfolgend auf umgebrochene Zuckerrüben ermöglicht. Für Flächen zwischen fünf und zehn Prozent der Ackerfläche wird eine Prämie in der Höhe von 450 Euro gewährt. Regionen, die aufgrund von Trockenheit zu wenig Grünfutter für ihre Tiere bereitstellen können, dürfen Biodiversitätsflächen zu Futterzwecken nutzen.

Auch der Borkenkäfer hat der heimischen Forstwirtschaft massiv geschadet. Das Agrarpaket sieht vor, dass das befallene Schadholz nun auch auf beihilfefähigen Flächen gelagert werden kann, ohne dass die Beihilfen verloren gehen. So können die Forstwirte das geschädigte Holz schneller aus dem Wald beseitigen und aufarbeiten. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf begrüßt die Maßnahmen: „Das Paket stellt eine wichtige Hilfe für die bäuerlichen Betriebe im Land dar.“