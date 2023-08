NÖ-Bauernbund stellt sich gegen aktuelle Vorhaben der EU

Aktuelle Vorhaben in der EU lehnt der NÖ-Bauernbund deutlich ab. In einem Forderungspapier spricht sich die Teilorganisation der ÖVP klar gegen das Mercosur-Abkommen aus. Außerdem fordert der NÖ-Bauernbund ein „glasklares Bekenntnis der Republik zur Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln“, „unrealistische Reduktionsziele“ beim Pflanzenschutz lehnt die Organisation hingegen ab. Niedergeschrieben ist all das in einem Positionspapier, das NÖ-Bauernbund-Direktor Paul Nemecek an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (beide ÖVP) übergab.

„Ich bin nicht gegen Handelsabkommen, aber diese müssen fair und nachhaltig sein. Das Mercosur-Abkommen ist eine Benachteiligung unserer heimischen, bäuerlichen Familienbetriebe und würde diese unter Druck setzen. Dagegen stelle ich mich ganz klar“, bestärkte Totschnig den NÖ-Bauernbund in seiner Forderung. Ebenso verwies der Landwirtschaftsminister auf das wiederholte „Nein“ der Bundesregierung zum Freihandelsabkommen im Zuge des erst kürzlich erfolgten Lateinamerika-Gipfel in Brüssel. „Während Europa die Klima-, Tierwohl- und Sozialstandards laufend nach oben schraubt, spielen diese in Südamerika eine untergeordnete Rolle,“ begründete er seine Position.

Übereinstimmung zwischen Totschnig und Nemecek gab es auch in Bezug auf die umstrittene EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. „Was Brüssel hier will, entspricht einer Zentralplanwirtschaft ohne ökologischem Hausverstand, noch dazu auf dem Rücken der Bauern“, erneuerte Nemecek die Kritik des Bauernbundes. Auch Totschnig äußerte Kritik an den „überschießenden“ und „unrealistischen“ Ziele des Kommissionsvorschlages: „In der vorliegenden Form würden diese unsere Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln einschränken.“ Der Minister und der Bauernbund-Direktor sprachen sich für eine „nachhaltig-bäuerliche Produktion“ aus.

Für notwendig erachtet Nemecek hingegen den konsequenten Ausbau der Bewässerung und der Wasserinfrastruktur, die in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger werde.