Ein großes Thema ist derzeit das EU-Agrarbudget für den Zeitraum 2021 bis 2027. Derzeit fließen fast 40 Prozent des EU-Budgets in die Landwirtschaft. Der Austritt Großbritanniens aus der EU verkompliziert die Verhandlungen rund um das EU-Agrarbudget.

Ein Kompromiss unter den EU-Ländern werde "sehr schwierig" werden, sagte die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gestern. Am Montag wurden im Rahmen des Agrarministerrats die Eismanufaktur Eisgreissler in Krumbach und Mandl's Ziegenhof in Lichtenegg (beide NÖ) besucht.

Nach Abschluss der Beratungen findet um 13.15 Uhr eine Pressekonferenz mit EU-Agrarkommissar Phil Hogan und der österreichischen Landwirtschaftsministerin Köstinger statt.