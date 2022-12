Niederösterreicher haben 17 Euro real weniger im Börserl

Werbung

Die Arbeiterkammer NÖ analysiert traditionell in ihrer Einkommensanalyse wie sich die Höhe der Löhne und Gehälter, die in den NÖ-Bezirken bezahlt werden, im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben. „Wir wollen wissen, was unsere Mitglieder verdienen und was in den Bezirken verdient wird“, sagt Matthias Koderhold von der Abteilung Wirtschaftspolitik der AKNÖ.

Die Niederösterreicher verdienten im Jahr 2021 mit 2.369 Euro Bruttomedianeinkommen zwar um 48 Euro mehr als im Jahr davor. Berücksichtigt man aber die Jahresinflation (2,8 Prozent), SV-Beiträge, Lohnsteuer und Reallohnsteigerungen blieben den Landsleuten netto um 17 Euro weniger im Börserl über.

Foto: NOEN

„Die steigenden Preise bei Energie, Wohnen und Lebensmitteln belasten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer massiv. Es braucht deutlich mehr Entlastung“, fordert AKNÖ-Präsident Markus Wieser.

Im Bundesländervergleich belege NÖ weiterhin die achte und damit vorletzte Stelle vor dem Burgenland. Die höchsten Löhne werden in Vorarlberg gezahlt. Die höchsten Löhne in NÖ werden im Mostviertel, allen voran Amstetten und Scheibbs bezahlt, die niedrigesten in Gänserndorf, Hollabrunn und Krems-Land.

Die Lohnschere habe sich zwar um 0,3 Prozentpunkte verringert, Frauen verdienen aber mit 1.901 Euro noch immer um rund 30 Prozent weniger als Männer. Wieser sieht hier die hohe Teilzeitquote und den flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuung als Schlüsselfaktoren. Jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit, bei den Männern nur jeder Zehnte.

Wieser fordert daher deutlichere Reallohnsteigerungen und KV-Mindestlöhne von 2.000 Euro für einen Kaufkraftzuwachs. Der tue auch der Wirtschaft gut. Es brauche weitere, massive Entlastungen für die Landsleute und eine Übergewinnsteuer nach AK-Modell zwischen 60 und 90 Prozent. „Die muss man an die Menschen weitergeben, um sie und ihre Kaufkraft zu stärken", sagt Wieser.